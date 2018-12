Timo Boll - có một Roger Federer ở bóng bàn

Ít ngày trước sinh nhật lần thứ 37, Timo Boll trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lên đỉnh thế giới môn bóng bàn.

“Về mặt thể chất, rõ ràng tôi không còn ở mức tốt như xưa, nhưng tôi đang hoàn thiện hơn bao giờ hết ở kỹ thuật”, tay vợt người Đức nói với tờ FAZ sau khi thiết lập kỷ lục đáng nể trong làng bóng bàn. Sau năm 2017 thành công với danh hiệu Tay vợt hay nhất năm do ITTF trao, Boll vẫn không thể tin anh đã trở lại vị trí số một. Lần gần nhất Boll làm được điều tương tự đã cách đây gần bảy năm. Tay vợt 36 tuổi còn phá sâu kỷ lục cũ của Jan-Ove Waldner, khi lần cuối huyền thoại người Thụy Điển giữ đỉnh bảng là khi ông 32 tuổi và 28 ngày.



“Vài ngày trước, khi Dima (biệt danh của Ovtcharov) đến gặp và nói rằng tôi sẽ lên đỉnh thế giới ở bảng điểm tháng 3/2018, tôi tưởng cậu ấy đùa. Nhưng Dima rất rành những thống kê. Giờ đây, khi máy tính đã chính thức đưa ra kết quả, tôi không muốn giấu niềm hạnh phúc. Đây là thành quả cho nỗ lực miệt mài của tôi nhiều tháng qua, cũng là minh chứng cho sự bền bỉ của tôi. Đầu năm nay, tôi từng có ý kiến về hệ thống tính điểm của ITTF hiện tại. Dĩ nhiên, lúc này tôi cũng không thay đổi quan điểm. Dù đang đứng trên đỉnh, tôi vẫn tin rằng Mã Long, Phàn Chấn Đông hay Dimitrij Ovtcharov mới xứng đáng là số một”, Boll khiêm nhường viết trên Facebook.

“Sự thật là hệ thống tính điểm mới không cho tay vợt thời gian nghỉ ngơi, nếu gặp chấn thương thì hiển nhiên mất điểm. Để có thứ hạng cao, chúng tôi phải thi đấu nhiều hơn. Đó chính là điều tôi đã làm trong 12 tháng qua, cũng vì không dính phải chấn thương – một lợi thế lớn với tôi”, số một thế giới thuận tay trái lý giải thêm.

Timo Boll bóng bàn

Như mọi người Đức điển hình, bóng đá là một trong những môn thể thao ưa thích của Boll. Anh từng khoác áo U9 và U11 1875 Hoechst một thời gian ngắn, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh từng ghi tới 90 bàn chỉ trong một mùa giải ở quận. Nhưng với Boll, bóng bàn mới là “tình yêu của cuộc đời”, như anh từng nói trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã.

Timo Boll bắt đầu chơi bóng bàn từ năm lên bốn tuổi, qua những bài học từ bố - Wolfgang Boll, vốn là tay vợt nghiệp dư. Trong anh vẫn còn nguyên ký ức về quả bóng bay đi bay lại nhịp nhàng, trên chiếc bàn chữ nhật, nơi Wolfgang và những người bạn thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng. Timo không chơi bóng bàn nhiều, nhưng đủ để ông Wolfgang nhận ra tiềm năng của con trai duy nhất trong gia đình, muốn cậu bé trở thành tay vợt chuyên nghiệp.

So với ông Wolfgang, mẹ của Timo – bà Boyle - quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và chuyện học hành của con trai. Năm lớp ba, sau khi Timo bị một đối thủ to con húc ngã trong một trận bóng đá, Boyle thúc giục con trai từ bỏ môn thể thao vua. “Bóng đá thực sự không phù hợp với tôi”, Boll nói trên Kicker. “Tính cách của tôi không hợp với môn đòi hỏi thể lực. Chơi bóng bàn an toàn hơn nhiều và đối thủ cũng rất thân thiện”.