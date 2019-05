Theo Điều 24 của Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mục Sức khỏe và dịch vụ y tế: "Trẻ em có quyền được chăm sóc y tế có chất lượng tốt; hưởng mức cao nhất có thể đạt được về sức khỏe; được tiếp cận nước uống an toàn, thực phẩm giàu dinh dưỡng và môi trường an toàn; được cung cấp thông tin để giúp duy trì sức khỏe tốt".

Nếu nước nạp vào cơ thể không đủ hoặc mất đi quá nhiều do tiêu chảy, ói mửa, sốt cao, xuất huyết... sẽ biểu hiện bằng triệu chứng khát nước. Khi khát nước, tức là cơ thể đang thiếu nước và cần phải bổ sung kịp thời. Nếu không, mất nước gây tình trạng bứt rứt không yên, kém ăn, tay chân tê dại, thở nhanh, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng cao, ở trẻ em có thể dẫn đến co giật gọi là làm "kinh". Mất nước nặng được coi là cấp cứu y tế, vì nó có thể dẫn đến sốt, nhịp tim nhanh, thở nhanh, ít hoặc không đi tiểu, huyết áp thấp và mê sảng. Khi bị mất nước đến một độ nhất định có thể gây tử vong.

6h30-7h là khung cao điểm mỗi ngày ở đường phố Việt Nam, dù lấy thước đo thành thị hay nông thôn. Vào khoảng thời gian này, ước tính hơn 10 triệu học sinh Việt Nam đến trường trong tổng số hơn 20 triệu em ở các cấp bậc từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông.

Sau một hoặc hai tiết học, Nguyệt đi bộ đến cuối dãy phòng để lấy thêm nước uống. Bên trên chiếc kệ sắt đã cũ màu thời gian là bốn bình nước đóng chai loại 20 lít. Cô học sinh lớp 11 tại TP HCM đưa tay vào nút vặn, rút khoảng 500 ml, tương ứng dung tích bình nước inox em mang theo tới lớp mỗi ngày. Trường không trang bị ly nước và học sinh tự lấy đồ dùng của mình mỗi khi cần.

Ngôi trường trung học phổ thông tại quận Tân Phú có bốn khu ba tầng. Tại mỗi tầng, chỗ lấy nước nằm ở vị trí cuối hai dãy hành lang, có nghĩa 24 chỗ lấy nước cho khoảng 60 lớp học với gần 2.000 học sinh.

Nhưng không phải ai cũng giống Nguyệt dù mỗi tháng phải đóng 50.000 tiền nước.

"Nhiều bạn lười, chẳng bao giờ dùng đến vì chỗ lấy nước không gần lớp học và không có ca uống".

Chiếc bình inox Nguyệt sử dụng không phải là phổ biến trong môi trường học đường. Bình nước bằng nhựa hoặc chai nước suối là lựa chọn của đa phần bạn bè em.

VnExpress thực hiện một cuộc khảo sát nhanh cùng học sinh các cấp tại TP HCM, kết quả cho thấy hầu hết học sinh mầm non đều dùng nước ở trường và không mang theo từ nhà. Ở các cấp còn lại, đa phần trường học đều trang bị nước nhưng không phải lúc nào học sinh cũng uống từ nguồn này.

"Con mang theo từ nhà vì khu vực để nước uống chỉ có vài cái ca để dùng chung, như vậy không được vệ sinh lắm. Con không biết có phải đóng tiền cho trường khoản này hay không", Ngọc, cô học sinh lớp 6 tại quận Tân Bình cho biết.

Trong khi đó, một học sinh lớp 7 tại quận 11 cho biết trường em vẫn có bình nước nhưng đa phần các em mang nước từ nhà. Trường cũng có căn tin nhưng bán mỗi chai nước suối là 10.000 đồng và nước ngọt là 12.000 đồng. "Bạn nào không mang bình thì phải mua ở căn tin nhưng giá đắt, nếu không có tiền thì xin của bạn khác".

Báo cáo về y tế học đường năm 2016 cho thấy ở hạng mục thanh tra "Nước uống được cung cấp đủ và hợp vệ sinh", tỷ lệ ở khối mầm non là 99,28%, tiểu học là 99,18%, THCS 98,47% và THPT 98,97%.

Nước uống học đường là vấn đề mang tính toàn cầu. Báo cáo năm 2018 về nước uống và nhà vệ sinh tại trường học do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF thực hiện tại 92 quốc gia (không có Việt Nam), cho thấy 69% trường học toàn cầu có dịch vụ nước uống cơ bản. Khái niệm này có nghĩa là nước được lấy từ nguồn cải thiện như nước đường ống, lỗ khoan hoặc ống dẫn nước, giếng đào hoặc suối được bảo vệ, nước đóng chai hoặc có nguồn gốc an toàn từ cơ sở sản xuất uy tín. Điều này cũng đi kèm nước có sẵn ở trường tại thời điểm khảo sát.

Cứ 4 trường tiểu học hoặc 6 trường trung học thì có một điểm không có dịch vụ nước uống. Nhìn chung, gần 600 triệu trẻ em thiếu dịch vụ nước uống cơ bản tại trường. Chưa đến một nửa số trường học ở châu Đại Dương và hai phần ba trường học ở Trung và Nam Á có dịch vụ nước uống cơ bản.

Ở nhiều trường học tại các quốc gia, học sinh thường mang nước từ nhà khi trường học không có nguồn cung cấp nước uống riêng hoặc nước có sẵn không đủ hay chất lượng kém.



Tại Ấn Độ, 5% trường học cho biết nguồn nước chính của họ là học sinh mang từ nhà. Ước tính, những ngôi trường này là nơi học tập của khoảng 19 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học năm 2016. Báo cáo ước tính trong khi 88% dân số ở Ấn Độ sử dụng dịch vụ nước uống cơ bản tại nhà vào năm 2015, thì ở khu vực nông thôn chưa đến một nửa (49%) nước uống nằm trong khuôn viên và chỉ 2/3 (64%) không bị nhiễm bẩn .

Ở Quần đảo Solomon, nơi chỉ có 14% trường học có nguồn nước được cải thiện, 89% học sinh mang nước đến trường từ nhà. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn chỉ có một nửa dân số (56%) sử dụng dịch vụ nước uống cơ bản tại nhà và chỉ có 42% có thể lấy nước tại cơ sở vào năm 2015.

Trong khi 79% học sinh Palestine trả lời nước luôn có sẵn ở trường, 31% vẫn mang nước đến trường từ nhà. Điều này cho thấy một số học sinh có thể chỉ đơn giản là thích mang nước từ nhà của mình.

Tại Việt Nam, mang nước từ nhà cũng là lựa chọn phổ biến của học sinh.