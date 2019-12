Tập đoàn Bamboo Capital phát triển quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Hội An

Tận dụng lợi thế tự nhiên và cơ hội từ chủ trương phát triển kinh tế du lịch, từ 2018 đến nay, khu vực miền Trung đón nhận nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn tập trung tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn...

Động lực giúp thị trường bất động sản nghỉ dưỡng "cất cánh" bắt nguồn từ cú hích tăng trưởng của ngành du lịch khi lượng khách đổ về các tỉnh thành ven biển không ngừng tăng. Điển hình như tại Quảng Nam với thành phố Hội An, trong 9 tháng đầu năm, địa phương này đón 2,8 triệu lượt khách lưu trú và ghi nhận doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự án Malibu Hội An nằm ở vị trí đắc địa, cách phố cổ chưa đầy 15 phút và sân bay quốc tế 30 phút di chuyển bằng ôtô. Đây là dự án đầu tiên trong kế hoạch phát triển mảng bất động sản của Tập đoàn Bamboo Capital.

30 biệt thự sở hữu lối đi riêng ra biển sẽ mang thương hiệu Malibu Residence. Các biệt thự này nằm giữa hai khu resort 5 và 6 sao do chủ đầu tư vận hành trực tiếp. Nhờ hồ bơi và mảng xanh bao quanh, khu biệt thự đảm bảo an ninh và riêng tư cho khách hàng.

Đặc biệt, BCG đã ký hợp đồng vận hành quản lý khách sạn với Tập đoàn quản lý khách sạn toàn cầu Radisson Hotel Group vào ngày 19/8. Theo đó, thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng này sẽ vận hành 66 căn biệt thự, 668 căn hộ và đổi tên phân khu dự án này thành Radisson Blu Hội An khi dự án đi vào hoạt động.

Vào tháng 8/2017, Savills cho biết thị trường Việt Nam chỉ có khoảng 42 dự án second home vận hành với hơn 9.700 sản phẩm như căn hộ khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự có thương hiệu. Dự kiến trong vòng ba năm tới, nguồn cung thị trường tăng thêm 19.200 căn tập trung tại 6 khu vực ven biển gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà, Phú Quốc, Hồ Tràm, Hạ Long.

Theo nghiên cứu của Savills Việt Nam, các dự án "ngôi nhà thứ hai" (second home) đang dần phổ biến hơn trong khoảng vài năm trở lại đây. Sức hấp dẫn của thị trường này đến từ đặc tính sản phẩm vừa để nghỉ dưỡng cho gia đình, vừa có thể trở thành sản phẩm tạo ra thu nhập thụ động cho gia chủ trong thời điểm không có nhu cầu sử dụng.

Phát triển theo mô hình này và có thêm nhiều yếu tố cộng hưởng, Malibu Hội An được giới đầu tư kỳ vọng trở thành một trong những kênh đầu tư hấp dẫn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chăm chút chất lượng dự án để nơi đây trở thành không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Điều này được bảo chứng qua những chứng nhận và giải thưởng dự án nhận được từ khi triển khai đến nay.

Do đó, việc uỷ quyền cho các thương hiệu quốc tế vận hành được xem là hướng đi phù hợp khi phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tiêu chuẩn khách sạn 4 và 5 sao.

Ngành du lịch Hội An đang ghi nhận sự dịch chuyển theo hướng tích cực khi lượng khách quốc tế đi theo công ty lữ hành đang dần thay thế bằng các nhóm nhỏ, yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ. Xu hướng lựa chọn phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, chi phí từ 2 triệu đồng trở lên để tận hưởng không gian sang trọng ngày càng phổ biến.

Gần nhất vào ngày 12/12, tại giải thưởng Dot Property Đông Nam Á 2019, Malibu Hội An vượt qua nhiều tên tuổi bất động sản lớn trong khu vực để đoạt danh hiệu "Dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển tốt nhất Đông Nam Á – Best Beachfront Luxury Resort Villa Development Southeast Asia 2019" và "Dự án căn hộ nghỉ dưỡng có thiết kế đẹp nhất – Best Luxury Condotel Architectural Design Southeast Asia 2019". Đây là hai trong số những hạng mục quan trọng của lễ trao giải, chỉ xác định duy nhất một đại diện chiến thắng.

Các dự án vào danh sách đề cử đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt về uy tín của chủ đầu tư, tiềm năng phát triển bền vững, vị trí đắc địa, phong cách thiết kế riêng biệt và cam kết giá trị tạo ra cho khách hàng, cộng đồng.