Real, Man City mong tìm lại chiến thắng cuối tuần này

"Kền kền trắng" hướng đến ba điểm sau ba vòng không biết mùi chiến thắng. Tại Ngoại hạng Anh, Man City cũng muốn lấy lại tinh thần sau thất bại đầu tiên dưới tay Liverpool.

Ngoài Morata, Chelsea sẽ không có Pedro do thẻ phạt. Cesc Fabregas và Gary Cahill chấn thương còn tân binh Ross Barkley vẫn chưa thể đáp ứng sức khỏe để thi đấu. Thibaut Courtois và Daniel Drinkwater chưa chắc có thể ra sân.

Chuyến làm khách trên sân Brighton là cơ hội để Michy Batshuayi thể hiện khả năng của bản thân trong bối cảnh Chelsea đang muốn đẩy anh đi để nhường chỗ cho một bản hợp đồng mới. Alvaro Morata không có phong độ tốt gần đây và cũng không thể ra sân do bị treo giò. Chelsea không thắng trong bốn trận gần nhất trên tất cả các đấu trường và chỉ ghi được một bàn vào lưới Norwich trong số những trận đó. Brighton có thể vui vì gặp Chelsea vào thời điểm đoàn quân của Antonio Conte thiếu sự tự tin nhưng bản thân đội chủ nhà cũng mới ghi được 17 bàn mùa này. Chỉ có đội bét bảng Swansea khi ít bàn hơn họ.

Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ đến Man Utd trong tháng 1. Do đó, tiền đạo người Chile sẽ không thi đấu. Olivier Giroud cũng vắng mặt do chấn thương. Nacho Monreal, Laurent Koscielny và Mesut Ozil chưa chắc có thể ra sân. Trong khi đó, đội khách vắng hàng loạt cầu thủ. Mamadou Sakho, Scott Dann, Jason Puncheon, Jeffrey Schlupp và Ruben Loftus-Cheek đều không thể đá. Andros Townsend đang chạy đua để bình phục.

Paul Pogba sẽ nhận được nhiều sự chú ý khi cùng đồng đội đến làm khách trên sân Turf Moor - một thử thách hứa hẹn nhiều khó khăn với "Quỷ đỏ". Tiền vệ người Pháp đang đạt phong độ cao sau án treo giò. Hai pha kiến tạo ở trận gặp Stoke giúp anh nâng số đường chuyền dọn cỗ lên 9 sau 13 lần ra sân. Ở trận gặp Everton trước đó, Pogba cũng lập cú đúp kiến tạo. Dù Burnley đang đứng thứ bảy và sở hữu hàng thủ đáng gờm, họ cũng khiến Man Utd chỉ kiếm được trận hòa 2-2 ở lượt đi, các học trò của HLV Sean Dyche không thắng trong bảy trận gần nhất trên tất cả các đấu trường.



Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic và Daley Blind không thể ra sân do chấn thương. Trong khi Henrikh Mkhitaryan vẫn tiếp tục vắng mặt do vướng mắc chuyện đi hay ở. Về phía đội chủ nhà, Robbie Brady, Chris Wood, Stephen Ward, Jonathan Walters, Tom Heaton nghỉ do chấn thương. Charlie Taylor và Scott Arfield chưa chắc có thể thi đấu.



Man City - Newcastle: 0h30 Chủ Nhật, 21/1