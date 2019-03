Phương My: 'Phụ nữ mặc đồ của tôi là người giàu nhất nhì bữa tiệc'

Là học sinh chuyên Toán tại Mỹ, Phương My lại bén duyên với ngành thời trang. Cô từng chiến thắng cuộc thi Are You Runway Ready ở New York, rồi góp mặt ở các sân chơi danh giá như New York Fashion Week 2010, Macy's Fashion Night Out 2010, Black V Fashion Show 2011 (San Francisco), Tokyo Fashion Fuse 2011, New York Fashion Week Spring 2012...



Suốt nhiều năm theo đuổi đam mê, Phương My gây dựng thương hiệu thời trang mang tên mình. Các sản phẩm cao cấp đã có mặt tại 20 quốc gia với khoảng 30 cửa hàng. Năm 2015, Phương My vào top 30 gương mặt nổi bật dưới 30 tuổi tại Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.