Phú Mỹ Hưng 'phủ xanh' từ quy hoạch đến công trình

Dấu ấn của khu đô thị rộng 433ha không chỉ là không gian kiến trúc mà còn là cảnh quan, hệ thống cây xanh trồng trên 132 tuyến đường, công viên...

Khu đô thị đáng sống nhờ có không gian xanh

Trung bình, một cư dân tại Phú Mỹ Hưng thụ hưởng 8,9m2 cây xanh - cao gấp 9 lần so với mức bình quân của toàn thành phố. Con số này vẫn thường được nêu lên tại các hội thảo như một ví dụ điển hình trong công tác quy hoạch đô thị Việt Nam.

Đây đồng thời là giá trị nhận diện Phú Mỹ Hưng - khu đô thị nằm ở phía Nam TP HCM. Không phải đến bây giờ, khi đô thị dần ngột ngạt, nhu cầu sống xanh mới lên ngôi mà hơn 20 trước, trong bản quy hoạch tổng thể khu đô thị do Skidmore Owings & Merrill (Mỹ) thực hiện, tiêu chí xanh đã được đặt lên hàng đầu.

The Ascentia.

Điển hình như những dự án tọa lạc trên trục Nguyễn Lương Bằng, thuộc khu Nam Viên với ưu thế vừa kế cận hàng loạt tiện ích đô thị dịch vụ vừa thụ hưởng giá trị xanh từ tổ hợp công viên lên đến 5ha, luôn đạt mãi lực cao.

Ghi nhận gần đây nhất có dự án The Ascentia vừa được trình làng vào trung tuần tháng 9 vừa rồi. Ngay ở sự kiện ra mắt, đã có hơn 500 khách hàng đến tham dự, bước đầu tạo nên sức nóng cho dự án. Và chỉ chưa đầy một tháng sau ngày ra mắt, chủ đầu tư đã nhận về hơn 600 hồ sơ đề nghị mua nhà, cao gấp 3 lần tổng số lượng sản phẩm là 242 căn.

Dự án The Ascentia Phú Mỹ Hưng

Hệ thống tiện ích tại dự án The Ascentia

Cách The Ascentia chỉ khoảng 300m về phía cầu Cả Cấm 2 có khu phức hợp Midtown cũng rất thành công, mãi lực đều đặn đạt từ 90% trong tất cả các đợt mở bán. Đây cũng là dự án cao cấp nhất của Phú Mỹ Hưng hiện nay.

Trong đó, The Peak là hợp phần cuối cùng và khối nhà M8A - The Peak là dấu kết cho toàn khu, được ví như "viên ngọc trên chiếc vương miện". Nhiều môi giới lâu năm khu Nam cho hay, hiện M8A The Peak vẫn đang rất hút khách trên thị trường không chỉ bởi thiết kế 4 vòng xanh "đúng gu" sống xanh, hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, vật liệu cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu mà còn bởi vị trí đắt giá của công trình.

Khối nhà nằm trên vị trí đẹp nhất khu phức hợp, trực diện công viên hoa anh đào và dòng sông cảnh quan. Theo tiết lộ của chủ đầu tư, trong 1-2 năm tới, đơn vị sẽ không phát triển các dự án nhà ở ven sông, một phần vì quỹ đất ven sông khan hiếm, phần khác vì ngay từ đầu, "ông lớn" Nam Sài Gòn đã hoạch định dành hơn 90% đất ven sông cho trường học và các công trình công cộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã bàn giao hợp phần thứ nhất The Grande (tháng 6/2019) và mới vừa bàn giao hợp phần thứ hai The Symphony vào 15/10 theo đúng cam kết. Những cư dân đầu tiên của khu phức hợp đã bắt đầu dọn về an cư, khiến khu Midtown nói riêng và khu Nam Viên nói chung càng trở nên sôi động hơn.