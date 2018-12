Phú Mỹ Hưng lần đầu phát triển khu căn hộ kết hợp khối thương mại

Urban Hill có 164 căn hộ nhưng diện tích sàn dành cho khối thương mại lên đến 5.500m2, gồm một tầng hầm, bốn cửa hàng và một siêu thị.

Với kinh nghiệm thiết kế nhiều dự án cao cấp tại Phú Mỹ Hưng như Riverpark Residence, Riverpark Premier, Green Valley và hiện nay là cao ốc Crescent Hub thuộc giai đoạn hai của Crescent Mall, Công ty kiến trúc Korn Architects hiểu rõ những lợi thế từ vị trí và quy hoạch đồng bộ của khu đô thị nói chung cũng như từng công trình nói riêng. Do đó, từ yêu cầu của chủ đầu tư, kiến trúc sư người Đức đã tạo ra một bản vẽ dự án chưa từng có tiền lệ tại Phú Mỹ Hưng cho Urban Hill: nhà ở kết hợp khối thương mại.

"Đề bài" của Công ty Phú Mỹ Hưng dành cho đội ngũ kiến trúc sư người Đức chưa dừng tại đó. Ông lớn địa ốc Nam Sài Gòn mong muốn vừa đáp ứng nhu cầu tiện ích của cư dân, còn phải đảm bảo tính riêng tư, an ninh, môi trường an cư thật sự của cộng đồng dân cư văn minh.

"Do vị trí xây dựng dự án từng là vị trí tọa lạc của siêu thị Co-opmart, chủ đầu tư chủ đích tạo cho công trình mới những giá trị sử dụng có công năng tương tự. Từ đó giúp cư dân tiếp tục được thừa hưởng những giá trị thương mại, tiện ích trước đó, vừa thụ hưởng sự hiện đại và vượt trội từ tiện ích mới", đại diện công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Phương án của đơn vị thiết kế là tạo nên lối đi riêng giữa gia chủ và khách ngoại khu. Khu vực đậu xe tách biệt hoàn toàn, đảm bảo tính xuyên suốt cho quá trình quản lý, vận hành dự án cũng như an ninh an toàn cho cư dân. Do đó, dự án có đến hai tầng hầm, một tầng dành cho khách vãng lai và tầng còn lại phục vụ riêng cư dân Urban Hill.