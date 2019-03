Ra mắt thị trường lần đầu tiên vào đầu năm 2017, Phú Mỹ Hưng Midtown là khu phức hợp do Công ty Phú Mỹ Hưng liên doanh với các nhà đầu tư Nhật Bản phát triển. Midtown bao gồm 4 hợp phần The Grande, The Symphony, The Signature và The Peak. Trong đó, hai hợp phần đầu tiên nhìn từ đường Nguyễn Lương Bằng là The Grande và The Symphony đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Xa hơn, The Signature đã được thi công đến tầng 20 và The Peak đang được xây dựng móng cọc.

Toàn khu đang trong giai đoạn cao điểm thi công, tấp nập công nhân cùng những chuyến xe hối hả vận chuyển vật liệu xây dựng. Ngay bên cạnh những khối công trình bê tông, phía sau dự án mặt giáp với dòng rạch Cả Cấm, công viên hoa anh đào đầu tiên Sakura Park, đang dần thành hình.