Phú Mỹ Hưng chọn lọc khắt khe người mua căn hộ The Peak

90% số khách tham dự mở bán hợp phần cuối cùng khu phức hợp Midtown mua để ở, trong đó nhiều khách hàng đã theo đuổi dự án đến hai năm.

Buổi mở bán đợt một căn hộ toà nhà M8B thuộc The Peak, hợp phần cuối cùng của khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown do đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng tổ chức, đã diễn ra vào sáng 18/11.

Ngay từ 6h30, hội trường diễn ra sự kiện đã có mặt đông đảo khách hàng. Nhiều khách hàng cho biết, ngoài lý do The Peak là công trình cuối cùng của khu phức hợp, được đầu tư về mọi mặt như cảnh quan, tiện ích thì điều khiến họ rất tâm đắc là mục tiêu chọn lọc khách hàng của chủ đầu tư. Do đó, họ chủ động đến sớm để ủng hộ chủ đầu tư.