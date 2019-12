Phú Mỹ Hưng bàn giao dự án đầu tiên ngoài khu đô thị

"Căn hộ tôi mua có tầm nhìn khá đẹp, hành lang thoáng, tiện ích lại đầy đủ. Mọi thứ hơn cả mong đợi của tôi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi sẽ cho trang trí nội thất luôn và đón bố mẹ từ Hải Phòng vào an cư để gần con cháu", chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa là cư dân của đô thị Phú Mỹ Hưng, đã thực chứng những giá trị khu đô thị cũng như tin tưởng uy tín chủ đầu tư qua các dự án mua trước đó. Khi có thông tin mở bán dự án Saigon South Residences, chị đã quyết định mua một căn làm món quà dành tặng bố mẹ. Trong ngày đầu tiên chủ đầu tư bàn giao dự án giai đoạn một, chị Hoa đưa bố mẹ và cả gia đình đến nhận nhà, tham quan nơi an cư.

Theo đó, ở đợt đầu tiên này, chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao 962 căn từ các block A, B và C từ 5-9/12.

Trong khi đó, căn hộ Saigon South Residences là bất động sản đầu tiên mà chị Thúy Hồng sở hữu bởi mức giá chủ đầu tư đưa ra cùng các chính sách từ ngân hàng phù hợp với tài chính. Chị cho biết, hiện căn hộ tại block B của chị đang nhận lời chuyển nhượng với giá trị cao hơn 20% so với lúc mua. Tuy nhiên chị đang cân nhắc dọn từ nhà tại quận 12 về dự án để ở, vì vị trí thuận tiện đến trung tâm Sài Gòn đi làm.

Saigon South Residences được xây dựng trên khu đất rộng gần 3,3 ha, gồm 6 tòa nhà: A, B, C, D, E và G có độ cao từ 19-29 tầng. Toàn công trình có 1.840 căn hộ, cơ cấu 2, 3 phòng ngủ và 37 cửa hàng.

Riêng với những tiện ích dành cho trẻ em như nhà trẻ, phòng sinh hoạt trẻ em trong nhà, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, "ông lớn" khu Nam kiến tạo để trẻ tự do khám phá, phát triển nhiều kỹ năng nhóm và độc lập. Theo chia sẻ của nhiều vợ chồng trẻ đến nhận nhà, các không gian này đã giúp họ "giải quyết" nỗi lo trẻ em không có không gian sáng tạo, vui chơi mỗi khi về nhà.

Một điểm cộng nữa của dự án này đó là hệ thống an ninh sẽ được triển khai theo phương án khép kín, đồng bộ từ các cổng ra vào cho đến phân bố khu vực đậu xe. Ngoài hệ thống an ninh hoạt động 24/7, dự án cũng được bảo vệ bởi tường rào cây xanh, vừa đảm bảo an ninh vừa làm cho không gian cảnh quan đẹp mắt hơn.

Các cư dân được hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng app "Livin PMH" để thuận tiện trong sinh hoạt như có thể cập nhật thông tin khu phố về dịch vụ, tiện ích cùng rất nhiều chương trình ưu đãi từ các cửa hàng, dịch vụ trong đô thị Phú Mỹ Hưng.

Chiến lược mở rộng không gian sống "chuẩn Phú Mỹ Hưng"

Nhiều khách hàng khi "mắt thấy, tay chạm" vào dự án đặt mua đã khẳng định nhiều hạng mục thực tế còn vượt cả thông tin được giới thiệu cách đây 3 năm.

Trở lại thời điểm Saigon South Residences ra mắt tháng 9/2016, ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng đã chia sẻ: "Cảm hứng kiến tạo những không gian sống chất lượng toàn diện chưa bao giờ có điểm dừng".