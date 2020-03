Những điểm đến yên bình tại Phú Yên

Du khách thoải mái hòa mình vào làn nước biển trong xanh ngay thành phố Tuy Hòa, vi vu Tháp Nhạn, ghềnh Đá Dĩa, nhà thờ Mằng Lăng...

Tọa lạc ngay trên đường Độc Lập, tuyến đường biển đẹp nhất thành phố Tuy Hòa, Stelia Beach Resort là nơi lưu trú lý tưởng cho du khách muốn có trải nghiệm nghỉ dưỡng an yên, sang trọng ngay trung tâm phố biển. Nhờ đối diện với bãi biển đường Độc Lập - bãi biển trong xanh nhất trung tâm Tuy Hòa, resort còn là nơi thích hợp để du khách tắm biển an toàn với an ninh túc trực giờ hành chính, ngắm bình minh lên hoặc ngắm bầu trời xanh chuyển hồng mỗi ráng chiều.