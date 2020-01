Những bước chạy trong màn đêm ở New York

Phóng viên ảnh Ashley Gilbertson đẩy mình vào bóng đêm qua những bước chạy, phát hiện niềm vui sướng khi vượt qua giới hạn cao nhất của bản thân.

Ashley Gilbertson hiện cộng tác với New York Times, ProPublica và Unicef. Ông cũng là thành viên của nhóm chạy Orchard Street Runner. Trong một bài viết đăng trên New York Times, Ashley ghi lại những trải nghiệm khó quên khi băng qua các góc phố của New York giữa màn đêm: