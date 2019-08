Theo ông Nguyễn Trọng Phi - Chủ tịch Tập đoàn Giovanni, thị trường xa xỉ ở Việt Nam đầu những năm 2000 chưa thực sự phát triển vì mức giá bán quá cao so với thu nhập và tài sản của người Việt, chỉ phục vụ chưa tới 0,5% dân số. Ngoài ra, việc sử dụng những nhãn hiệu quốc tế này cũng giới hạn, nhất là với những ngành nghề có công việc nhạy cảm, vì có thể bị gắn mác là khoe khoang. Do đó, thị trường ngách trung cao cấp càng tiềm năng hơn cho các nhãn hàng chất lượng tốt, phong cách châu Âu và tập trung vào dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán và trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng bán lẻ.

Năm tháng qua đi, thị trường bán lẻ cao cấp của Hà Nội phát triển nhanh khi Tràng Tiền Plaza và Vincom Bà Triệu xuất hiện. Đây được coi là những trung tâm thương mại mua sắm uy tín và đẳng cấp. Những thương hiệu được phân phối và bán hàng tại đây đều trải qua quá trình kiểm duyệt kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, giá thuê tại các trung tâm thương mại này đều rất cao, đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về nguồn lực của các thương hiệu cao cấp đến từ châu Á cho việc phân phối và bán hàng, do đó, giá bán sản phẩm tới người tiêu dùng thường cao hơn nhiều so với các thương hiệu đại trà, thậm chí chỉ thua kém các thương hiệu xa xỉ quốc tế lâu đời một chút. Điều này mở ra một thị trường lớn hơn với nhu cầu về thời trang công sở chất lượng cao cấp gần tương đương với các nhãn hàng xa xỉ nhưng mức giá chỉ bằng 30-40%.

Dựa vào kinh nghiệm phân phối hàng hóa Thái Lan trước đó, Giovanni thừa hưởng nhiều nhà cung cấp của xứ sở chùa vàng, phục vụ những dòng hàng trọng yếu như áo sơ mi, cà vạt. Đây là kết quả của mối lương duyên giữa ông Nguyễn Trọng Phi và ông chủ Tập đoàn may mặc Thái Lan - người sở hữu nhiều nhà xưởng sản xuất và quyền sản xuất cho nhãn hiệu quốc tế như Lacoste, Nike, Carven, Charles & Jourdan, Ungaro... Việc sở hữu được nhiều bản quyền sản xuất của các hãng lớn khiến cho các nhà máy sản xuất áo sơ mi của ông chủ người Thái tạo ra các sản phẩm ấn tượng thông qua hơn 200 công đoạn, đạt đẳng cấp ở phân khúc cận xa xỉ (các thương hiệu cận xa xỉ thường có mức giá bán bằng 70% xa xỉ).

Chiếc áo sơ mi cao cấp đầu tiên của Giovanni được sản xuất tại Tập đoàn dệt may lớn của Thái Lan - Boonsiri. Vải 100% cotton supima của hãng vải Luthai - một trong những nhà cung cấp vải sơ mi lớn nhất châu Á. Vải có chỉ số sợi 120/2 và được gia công tại nhà máy may hàng cao cấp của Tập đoàn Boonsiri - một trong những nhà máy may sơ mi đẹp nhất châu Á. Sản phẩm sơ mi tinh xảo trải qua 145 công đoạn từ cắt, may, hoàn thiện đến đóng gói.

Không chỉ vậy, sản xuất ở Thái Lan mang lại lợi thế tuyệt vời cho Giovanni hơn sản xuất ở Trung Quốc đó là sự phù hợp về điều kiện khí hậu nóng quanh năm và size số vừa vặn hơn. Đây là hai đặc điểm quyết định trực tiếp tới việc trải nghiệm của khách hàng về mức độ thoải mái và nó chính là mấu chốt về việc khách hàng có quay trở lại với thương hiệu hay không. Ông Nguyễn Trọng Phi nhận định, trong cơn khát hàng chất lượng cao, giá cạnh tranh so với các thương hiệu đồng hạng; Giovanni sẽ chiếm được sự chú ý và ưu ái của khách hàng. "Mức độ quay trở lại mua hàng và truyền miệng giới thiệu cho người thân tới mua hàng là rất cao vào giai đoạn này", ông nói.