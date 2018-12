Man City đại chiến Chelsea, Atletico đe doạ Barca

Cuối tuần này, Ngoại hạng Anh chứng kiến trận đấu của một cuộc chuyển giao trong tương lai, còn tại La Liga là cuộc chiến căng thẳng liên quan đến ngôi đầu bảng.

Nhân sự: Nathan Clyne đã tập luyện với đội U23 nhưng chưa thể trở lại trận này. Georginio Wijnaldum và Danny Ings vắng mặt ở trận gặp West Ham do bị ốm nhưng có thể trở lại trong khi Jordan Henderson dính một chấn thương nhẹ. Newcastle sẽ vắng Islam Slimani và Jesus Gamez. Jonjo Shelvey cũng không thể đối đầu đội bóng cũ do chấn thương.

Nhân sự: Nacho Monreal, Alexandre Lacazette và bệnh binh Santi Cazorla không thể tham dự trận đấu này, trong khi Jack Wilshere có nguy cơ vắng mặt sau khi không thể chơi trận gặp Man City do chấn thương mắt cá. Đội chủ nhà sẽ thiếu Steve Sidwell và Jiri Skalak.

Nhà ĐKVĐ chạm trán đội chuẩn bị trở thành tân vương trong một trận đấu có thể đánh dấu sự chuyển giao ngai vàng Ngoại hạng Anh. Tâm điểm của cuộc đối đầu sẽ là màn tỉ thí giữa hai nhạc trưởng người Bỉ Eden Hazard và Kevin De Bruyne. Hai tiền vệ này sẽ sát cánh cùng nhau tại World Cup vào mùa hè tới nhưng họ sẽ cạnh tranh đến cùng cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải. Hazard đã ghi 11 bàn so với 7 bàn của De Bruyne nhưng nếu tính số đường kiến tạo, tiền vệ của Man City vượt trội so với đối thủ (14 so với 3). De Bruyne và đồng đội đang thẳng tiến đến danh hiệu vô địch trong khi Chelsea của Hazard chỉ đặt mục tiêu vào top bốn.



Nhân sự: Fabian Delph sẽ tiếp tục vắng mặt do án treo giò. Man City không có Benjamin Mendy và có thể cả Fernandinho. Tuy nhiên, Raheem Sterling và Kyle Walker có thể trở lại. Về phía Chelsea, David Luiz, Ross Barkley và Tiemoue Bakayoko cần phải đợi kiểm tra y tế để biết có thể ra sân hay không.



Crystal Palace - Man Utd (3h thứ Ba, 6/3)