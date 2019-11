Liverpool đại chiến Man City và những trận cầu nảy lửa tuần này

Đội đầu bảng Ngoại hạng Anh Liverpool sẽ tiến thêm một bước đến chức vô địch, nếu thắng đối thủ cạnh tranh Man City.

Dù thua Leicester 0-2 ở vòng trước, Palace vẫn thể hiện họ là đội bóng được tổ chức tốt. Do vậy, trận derby London hôm nay được dự báo sẽ là một kiểm tra chất lượng cho thầy trò Frank Lampard. Nếu giành ba điểm, Chelsea sẽ nối dài mạch thắng của họ tại Ngoại hạng Anh lên 6 trận.

* Thông tin lực lượng : Chelsea thiếu Ruben Loftus-Cheek và Antonio Rudiger. Jorginho vắng mặt do án treo giò. Mason Mount rời sân do chấn thương ở trận gặp Ajax và chưa chắc có thể thi đấu. Palace không có Connor Wickham và Mamadou Sakho. Trung vệ Gary Cahill có thể bỏ lỡ cơ hội gặp lại đội bóng cũ vì gặp vấn đề về thể lực.

* Thông tin lực lượng : Victor Lindelof không tham dự trận gặp Partizan Belgrade do chấn thương lưng và có thể tiếp tục vắng mặt. Scott McTominay rơi vào tình trạng tương tự khi bị đau mắt cá. Nếu tiền vệ này vắng mặt, Solskjaer sẽ gặp khó vì Nemanja Matic và Paul Pogba đều chưa thể thi đấu. Brighton không có Bernardo, Adam Webster và Jose Izquierdo.

Man City và Pep Guardiola có thể cho rằng họ kém may mắn so với đối thủ, từ việc chịu thiệt thòi lực lượng do chấn thương, cho đến các quyết định từ VAR... Tuy nhiên, kể cả khi không chịu tác động bởi những yếu tố đó. Man City lúc này không tạo ra cảm giác họ có thể đánh bại Liverpool trên sân Anfield.

*Thông tin lực lượng: Liverpool vẫn chưa thể có sự phục vụ của Xherdan Shaqiri và Joel Matip trong khi thủ quân Jordan Henderson có thể không đủ thể lực ra sân. Pep Guardiola xác nhận thủ môn Ederson không thể ra sân ở trận này, người bắt thay anh nhiều khả năng là Claudio Bravo. Man City cũng thiếu Leroy Sane, Aymeric Laporte, Rodri, Oleksandr Zinchenko và David Silva.



Eibar - Real: 0h30 Chủ Nhật, 10/11

Hành quân đến xứ Basque, Real hy vọng sẽ tiếp bước đà từ trận thắng Galatasaray 6-0 tại Champions League và giành ba điểm. Đoàn quân của Zinedine Zidane chưa thi đấu thuyết phục và đã đánh rơi điểm ở 5 trong 11 trận đã đấu. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Real khi họ bằng điểm Barca.