Mùa hè thường là thời gian cao điểm ở Phú Quốc do nhu cầu đi biển tăng cao. Tuy nhiên thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Đảo Ngọc là từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Từ khoảng tháng 4 đến tháng 10 là mùa mưa, đôi khi có bão nhưng Phú Quốc vẫn đông khách do rơi vào khoảng thời gian nghỉ hè.

Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội thì máy bay vẫn là phương tiện di chuyển thuận lợi nhất. Hiện tại Vietnam Airlines và Vietjet đều có đường bay thẳng từ Hà Nội đến Phú Quốc. Giá vé máy bay cũng không quá đắt, nếu may mắn bạn có thể săn được vé giá rẻ trên dưới một triệu đồng cho cả chiều đi lẫn về. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ có vài chuyến bay cố định, du khách nên nắm lịch bay để chủ động lịch trình.

Những khách lần đầu đi Phú Quốc thì nên đi tàu cao tốc để tránh bị say sóng. Nếu muốn đổi cảm giác, bạn có thể đi phà từ bến Thạnh Thới (Hà Tiên), dừng tại bến cảng Đá Chồng (Bãi Thơm, Phú Quốc). Đi phà mất khoảng 2 giờ 50 phút di chuyển, giá vé 185.000 đồng một người lớn. Nếu đi phà vào buổi chiều, du khách có thể được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển cũng khá thú vị. Ngoài việc di chuyển chậm thì bến cảng Đá Chồng cách trung tâm đảo khá xa, du khách phải di chuyển tiếp khoảng 40 km mới về đến khu nghỉ dưỡng.

"In The Know" là một dịch vụ của thương hiệu InterContinental nhằm mang đến cho du khách kỳ nghỉ với những trải nghiệm độc đáo và trọn vẹn tại Phú Quốc. Đội ngũ nhân viên của khu nghỉ luôn sẵn sàng để giới thiệu đến du khách những nét văn hoá đặc trưng nhất của Phú Quốc từ ẩm thực đến nhịp sống thường ngày của người dân bản địa.



Du khách cũng đừng quên bỏ qua Harnn Heritage Spa, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đẳng cấp bậc nhất đảo Ngọc. Toàn bộ không gian của Spa đều được thiết kế theo lối kiến trúc phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên. Những phòng trị liệu trang nhã, đầy đủ tiện nghi nổi trên đầm sen, với liệu pháp thư giãn lấy cảm hứng từ truyền thống Á Đông sẽ khiến kỳ nghỉ của bạn trở nên đáng nhớ.



InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Là khu nghỉ dưỡng hạng sang nhưng vào mùa cao điểm, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort cũng vẫn cháy phòng. Bạn nên gọi đặt trước để có được những lựa chọn tốt nhất.



Các điểm du lịch trên Phú Quốc được chia làm 4 khu chính là: Khu trung tâm (thị trấn Dương Đông), Nam đảo, Bắc đảo và Đông đảo. Tuỳ lịch trình nhưng bạn nên dành ít nhất hai ngày nếu muốn khám phá hết các điểm vui chơi trên đảo. Dưới đây là 10 trải nghiệm hấp dẫn nhất bạn nên thử khi đến Phú Quốc.

1. Tắm biển: Việc đầu tiên bạn nên làm khi đặt chân lên Đảo Ngọc là tắm biển. bãi Trường, bãi Dài, bãi Sao, bãi Khem, bãi Ông Lam... là những nơi được du khách yêu thích do nước biển xanh, sóng êm, độ dốc thấp.

2. Lặn ngắm san hô: Sẽ là thiếu sót nếu đến Phú Quốc mà không được lặn ngắm những rặng san hô rực rỡ sắc màu. Khu vực Hòn Thơm là điểm lặn ngắm san hô lý tưởng nhất do nước biển trong và nhiều rặng san hô vẫn còn nguyên nét hoang sơ. Đây cũng là khu nuôi trồng thuỷ sản, nuôi ngọc trai lớn của huyện đảo Phú Quốc.