Huyện Điện Biên Đông có thêm điểm trường mới

Điểm trường Háng Pa của Trường Tiểu học Chiềng Sơ do quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây mới có 2 phòng học tiêu chuẩn, một nhà vệ sinh, phòng công vụ cho giáo viên.

Ngoài điểm trường mới, Công ty More Production Việt Nam - đối tác của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cũng tài cho trợ điểm trường Háng Pa một thư viện với nhiều sách truyện, phù hợp với lứa tuổi tiểu học.

Trước khi có điểm trường mới, các em nhỏ bản Háng Pa phải đi xa hàng chục km mỗi ngày để tới được điểm trường gần nhất. Chưa kể nhiều đoạn đường hiểm trở, phải đi qua cầu ọp ẹp, hay những con dốc dựng đứng, Nhiều em nhỏ, bố mẹ không muốn cho đi học, chỉ muốn con ở nhà chăn trâu, bế em phụ giúp gia đình.

Chia sẻ về cuộc sống học tập và sinh hoạt của các em học sinh bản Háng Pa, giáo viên nhà trường cho biết, do cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, lại không được cập nhật thông tin, nên nhiều gia đình, bố mẹ chỉ muốn con ở nhà làm nương rẫy, không tính đến chuyện "xóa mù" hay học để thoát nghèo.

Ngay tại trụ sở của trường cũng còn rất nghèo nàn - xây theo mô hình ba cứng (khung cứng, mái cứng, nền cứng). Các lớp học chỉ lợp tôn, đổ xi măng xây lửng 1m, còn lại bắn tôn xung quanh. Nghèo nàn nhất là điểm trường Huổi Hu, nằm ẩn hiện sâu triền núi, chưa có điện. Cả điểm trường là một ngôi nhà lụp xụp, lợp mái tôn đỏ thủng lỗ chỗ, bao quanh là những tấm gỗ ọp ẹp, chắp vá bằng tấm bạt đã sờn rách. Lớp học tối om, lấy ánh sáng từ các khe hở của tấm gỗ.

"Những hôm mưa to, hay mùa đông về lạnh âm độ C, các em phải rất vất vả mới đến được trường. Nhiều hôm trời lạnh quá, gió lùa khắp phòng, các em ngồi học mà cứ co rúm lại, lớp học bị gián đoạn", một giáo viên của trường Tiểu học Chiềng Sơ, điểm Huổi Hu chia sẻ.