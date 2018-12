"Tín đồ du lịch" và những người yêu thích xê dịch có thể nhận ra các điểm đến trong bộ lịch là Osaka, Tokyo, Kyoto (Nhật Bản); Bangkok, Phuket, Chiang mai của Thái Lan và Đà Lạt, Mù Cang Chải, Tràng An - Ninh Bình. Đây là những điểm đến hấp dẫn với các loài hoa đặc trưng như dã quỳ, tử đằng, cosmo, súng trắng...

Tháng hai, nhiều người thường đặt vé đến Nhật Bản để ngắm hoa thủy tiên, đắm mình trong không gian như tiên cảnh. Loài hoa này được xem là may mắn trong dịp Tết âm lịch.

Nếu muốn ngắm hoa gạo tháng ba, du khách có thể thưởng ngoạn Tràng An, Ninh Bình. Mây trời, non xanh, nước biếc hòa quyện với nhau... tạo nên vẻ kỳ vĩ. Cùng với những bông hoa gạo, khu du lịch này có thể làm đắm say mọi du khách.