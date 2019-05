Gần 3.000 nhân viên FPT IS tham gia hành quân trên biển miền Trung

Thứ sáu, 26/4/2019, 20:00 (GMT+7)

"Điên rồ"! CEO FPT Nguyễn Văn Khoa (khi đó còn là CEO của FPT IS) nghĩ trong đầu như thế khi lần đầu nghe đến ý tưởng đưa 3.000 người FPT IS ở hai miền lên một chuyến tàu, tập kết ở miền Trung, cùng hành quân nhiều km dọc bờ biển, thức trắng đêm cùng ngắm mặt trời lên nhân kỷ niệm 25 năm sinh nhật công ty. Không cần phân tích, vị CEO cũng biết rủi ro là quá lớn khi tổ chức cho 3.000 người từ Hà Nội và TP HCM đến một nơi hoang vu, không đảm bảo về cơ sở vật chất như bãi biển Cảnh Dương ở Huế. Đại diện đơn vị tổng thầu dự án "Hành trình ngày mới" của FPT IS cho biết, cách đây 5 năm, một công ty lớn đã từng có ý tưởng đưa 5.000 nhân viên đến chung một địa điểm để tổ chức hoạt động tập thể nhưng phải dừng lại vì có quá nhiều rủi ro như an ninh, an toàn thực phẩm, tính mạng và sức khỏe của từng người... có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến toàn bộ hành trình. Đặc biệt, để huy động hàng nghìn người tham gia vào cuộc hành trình 72h không ngủ là thách thức rất lớn với ban tổ chức khi phần lớn giới văn phòng thường ngại tham gia các hoạt động có thử thách cao.

Quả đúng như vậy. Khi chương trình "Hành trình ngày mới" được công bố rộng rãi, nhiều người FPT IS đã phản ứng. Các loại bệnh được viện ra. Những bình luận thiếu tính xây dựng không thiếu. Nhưng nhờ sự thuyết phục và quyết liệt của ban lãnh đạo, "bọn điên" ở FPT IS lúc đầu chỉ có vài người sau đông dần với mong muốn chung tay làm nên một "ngày mới" đáng nhớ. Việc tổ chức sự kiện cho 3.000 người ở một địa điểm trong trung tâm thành phố, có đầy đủ hỗ trợ về cơ sở vật chất đã khó. Với một nơi hoang sơ, vắng vẻ, thiếu thốn mọi điều kiện về cơ sở vật chất như biển Cảnh Dương, khó khăn nhân lên gấp bội. Trong vòng bốn đêm, hơn 100 tấn đồ được vận chuyển, lắp đặt hơn 100 nhà tắm, 80 nhà vệ sinh, đưa nước ngọt, điện, các thiết bị phòng cháy chữa cháy, huy động bác sĩ và xe cứu thương... được FPT IS đưa đến bãi biển hoang sơ Cảnh Dương. Thành phố Huế từ ngày 18 đến 20/4 đón một đoàn khách lạ. Không chỉ khủng về số lượng với gần 3.000 người từ hai đầu đất nước, đám đông còn nhuộm cam cả một bãi biển dài với màu áo đặc trưng mang logo tập đoàn FPT. Trên bãi biển Cảnh Dương sáng ngày 20/4, gần 3.000 người xếp thành dòng chữ khổng lồ "FIS 25" (FIS là tên gọi ngắn gọn của FPT IS) dài cả trăm mét, đủ lớn để nhìn thấy từ máy bay. Đây là con số tượng trưng cho 25 năm thành lập, cũng là 25 năm đồng hành với quá trình tin học hóa Việt Nam của FPT IS.

"25 năm có thể là ngắn với một đời người, nhưng với một doanh nghiệp thì đó là cả một hành trình dài. Với FPT IS, 25 năm không chỉ là cuộc hành trình âm thầm xây dựng các hệ thống công nghệ lớn cho các lĩnh vực trọng điểm của đất nước như Thuế, Ngân hàng, Tài chính, Giao thông, Y tế... mà còn là biểu tượng cho khát vọng và sự vươn lên của trí tuệ Việt", đại diện FPT IS khẳng định. Nguyễn Duy Hiền đã gắn bó với FPT IS 14 năm. Hiền góp công rất lớn cho việc đưa phần mềm quản lý y tế đến gần hơn với nhiều bệnh viện. Bằng chứng là có hơn 200 bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh sử dụng phần mềm FPT.eHospital trên toàn quốc. Mẹ của anh trước đây vốn "sợ" phải đến bệnh viện công vì phải xếp hàng dài chờ đợi. Tuy nhiên, sau khi được anh khích lệ đến các bệnh viện có ứng dụng phần mềm FPT.eHospital FPT IS triển khai, bà đã không còn sợ bệnh viện và thừa nhận là "nhanh thật". Điều đó khiến anh thêm tự hào bởi ở FPT IS, mình đã làm được việc có thể giúp ích cho rất nhiều người. Tham gia vào "Hành trình ngày mới", ngồi tàu 20 tiếng, thức trắng xuyên đêm để hành quân nhiều km dọc bờ biển, không ngủ để đón bình minh, hát quốc ca và tham gia các trò chơi mạo hiểm, anh Hiền càng thấm thía một điều: khi con người có niềm tin vào điều gì thì nhất định sẽ làm được.

Nhờ niềm tin, trong 25 năm qua, FPT IS đã dấn thân và làm nên nhiều điều không tưởng. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, máy tính vẫn còn là một khái niệm xa vời với nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, với niềm tin rằng Việt Nam sẽ có một phần cho tin học, FPT IS đã tiên phong đi vào con đường tin học hóa cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm của quốc gia, bắt đầu từ hàng không, thuế, kho bạc, tài chính, hải quan đến giao thông, giáo dục, y tế... với nhiều dự án tác động đến hàng triệu người.

Đến nay, những phần mềm do FPT IS triển khai đã góp phần không nhỏ vào công cuộc thay đổi của đất nước. 99% các doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện khai thuế điện tử và hơn 90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Số giờ nộp thuế của Việt Nam giảm từ mức 537 giờ mỗi năm, xuống còn 117 giờ. Trong lĩnh vực y tế, hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện FPT.eHospital do FPT phát triển từ năm 2000, đến nay đã phục vụ khoảng 20 triệu lượt khám mỗi năm, giúp tiết kiệm khoảng 1 triệu ngày công mỗi năm... Từ một nhóm nhỏ những người yêu công nghệ, FPT IS vươn tầm trở thành một trong những công ty hệ thống thông tin hàng đầu Việt Nam, triển khai hàng loạt các dự án công nghệ thông tin quan trọng cho Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Quan trọng hơn, những hệ thống đang hàng ngày hàng giờ mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Đó là hệ thống chính quyền điện tử FPT.eGOV giúp người dân và doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ vài ngày xuống chỉ còn vài phút, có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi với thiết bị kết nối internet; có thể phản ánh, kiến nghị về các sai phạm trên địa bàn đến cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết và theo dõi kết quả trực tiếp trên di động; nhận được các thông báo mới nhất từ chính quyền... Hoặc hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện FPT.eHospital giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian chờ đợi làm thủ tục (trung bình từ 4 phút xuống dưới 1 phút); có thể tương tác với bệnh viện qua điện thoại hoặc cổng thông tin như: đặt lịch hẹn, xem hồ sơ y tế cá nhân, thanh toán viện phí trực tuyến, trợ ý ảo nhắc lịch, tìm kiếm thông tin qua chatbot... Hoặc hệ thống giao thông thông minh giúp người dân xem trực tiếp tình hình giao thông tại nhiều khu vực; cảnh báo nhanh các vị trí có nguy cơ ùn tắc để người dân lựa chọn tuyến đường khác phù hợp; xem thông tin chi tiết các bãi giữ xe; hoạch định lộ trình di chuyển bằng phương tiện hành khách công cộng; thông tin về biển báo và giới hạn tốc độ trên đường... Là một trong những thế hệ đầu tiên của FPT IS, Chủ tịch FPT IS Dương Dũng Triều cho biết lý do khiến anh gắn bó với công ty lâu như vậy là vì ở đây có giấc mơ lớn: đưa đất nước vươn lên bằng công nghệ. Sau 25 năm, bắt đầu từ nhóm nhỏ những người yêu công nghệ, với khát vọng vươn lên bằng công nghệ thông tin, FPT IS đã tiên phong trong việc đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống, mang nhiều tiện ích cho người dân, từng bước có những đóng góp quan trọng vào công cuộc tin học hóa quốc gia và lan ra nhiều nước đang phát triển khác như Bangladesh, Myanmar, Campuchia... "Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng mới 4.0 và Việt Nam đứng trước những cơ hội lớn, FPT IS có một ước mơ mới: mang công nghệ đến gần hơn với cuộc sống mỗi người dân, giúp giải quyết những bài toán họ đang gặp phải hàng ngày như tắc đường, xếp hàng ở bệnh viện, mất nhiều ngày để giải quyết một thủ tục hành chính công...", đại diện FPT IS cho biết. FPT IS sẽ đầu tư phát triển nhiều hơn nữa các sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho mỗi người dân, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hình thành một xã hội số, kiến tạo nền tảng quốc gia số cho Việt Nam. Tại "Hành trình ngày mới", giấc mơ của FPT IS đã lan tỏa đến gần 3.000 cán bộ nhân viên. Với những người như anh Hiền, "Hành trình ngày mới" không chỉ là một cuộc trải nghiệm, mà còn là nơi để thắp lửa cho những ước mơ, thổi bùng những khát khao cống hiến cho công ty, cho đất nước. Mong ước của anh Hiền là mỗi người dân Việt Nam sẽ sử dụng phần mềm y tế của FPT IS. Họ có thể đăng ký khám chữa bệnh tại nhà, theo dõi được hồ sơ bệnh án ở mọi nơi... Mang lại giá trị cho cộng đồng là động lực lớn nhất mà anh đang theo đuổi tại FPT IS. Gần 3.000 nhân viên FPT IS tham gia hành quân trên biển miền Trung