Ngoài việc học ở trường, nam sinh cùng những người bạn có nhiều kỷ niệm đẹp khi khám phá "quê hương thứ hai". Đó là những ngày cùng rong ruổi tìm hiểu văn hóa New Zealand, thưởng thức ẩm thực, du lịch đến vùng đất mới... Gia đình homestay còn nhiệt thành giúp đỡ cậu nhóc 16 tuổi mới chân ướt chân ráo đến. Cậu được trao quyền cho các quyết định. Những trải nghiệm trong hành trình tại xứ sở Kiwi giúp Duy mở rộng tầm mắt và nhìn cuộc sống đa chiều hơn.

Đến New Zealand, mọi thứ với cậu học sinh lớp 10 đều lạ lẫm từ con người, phong cách ăn mặc đến ngôn ngữ, cách cư xử. Ấn tượng đầu tiên về New Zealand trong mắt chàng du học sinh Việt là một đất nước phát triển và hiện đại, với cảnh quan xinh đẹp, khí hậu trong lành. Cách mọi người giao tiếp khiến cậu vừa thấy lạ lẫm vừa thu hút.

"Tuổi trẻ là dấn thân, tôi muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn để đổi lấy trải nghiệm mới. Tôi quyết định du học, chọn lối đi khác biệt so với bạn bè và chấp nhận thử thách", Duy nói. Đợt nhập học tháng 1/1999, nam sinh một mình đáp chuyến bay đến đất nước xa lạ, lần đầu tiên không có gia đình bên cạnh. Từ đây, cuộc đời Duy bước sang trang mới, có khó khăn, thử thách và cả "trái ngọt".

Năm 1999, cậu học trò lớp 10 tại TP HCM có được thư mời học của một trường trung học ở Wellington (New Zealand). Với Duy và bạn bè của anh lúc đó, hai chữ "du học" khá mới mẻ và ngôi trường Duy theo học tại New Zealand cũng chưa từng có du học sinh Việt theo học trước đây. Duy nghĩ "nếu cơ hội đến sao mình không thử".

Võ Trần Duy - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Auckland (New Zealand), hiện là Giám đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc hãng bảo hiểm ở Việt Nam - một trong những thế hệ du học sinh Việt đầu tiên tại New Zealand.

Sự năng động, tự tin và đạt thành tích tốt trong học tập giúp chàng du học sinh Việt rút ngắn thời gian trung học, nhận nhiều học bổng. Khi còn là sinh viên, Duy được mời làm trợ giảng tại Đại học Auckland - một trong những trường đại học hàng đầu ở quốc gia này. Tốt nghiệp cử nhân với hai chuyên ngành Quản trị Thông tin và Quản trị Nhân sự chỉ mới 21 tuổi, anh nhanh chóng có công việc ổn định tại công ty đa quốc gia. "Nền giáo dục chất lượng New Zealand tạo nền tảng vững chắc mở ra cho tôi những cơ hội mới", Duy nói.

"Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mình có thể làm được nếu được tạo điều kiện và kiên trì thực hiện. New Zealand luôn mở ra những cơ hội nếu bạn trẻ biết nắm bắt để khẳng định, nâng cao giá trị của bản thân", Duy nói.

Phương pháp học tập ở xứ sở Kiwi rất khác so với cách học trước đây của Duy. Giáo viên gợi mở, học sinh tìm câu trả lời, nêu quan điểm cá nhân. Không quen với cách học thuyết trình và phản biện, Duy phải nỗ lực vượt lên chính mình. Thuyết trình bằng tiếng mẹ đẻ trước nhiều người không dễ, diễn đạt điều mình muốn bằng ngôn ngữ thứ hai càng khó hơn.

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đang dành 40 suất học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (New Zealand Schools Scholarships - NZSS) cho học sinh Việt Nam. Mỗi suất học bổng hỗ trợ 50% học phí cho năm học đầu tiên, tổng giá trị đến 4,8 tỷ đồng.

Học bổng là sáng kiến của ENZ nhằm khuyến khích học sinh tài năng Việt thể hiện đam mê và năng lực để khám phá một trong những nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Đây là năm thứ hai ENZ triển khai chương trình này, số lượng học bổng có tăng so với năm đầu tiên.

Học bổng NZSS nhận hồ sơ từ 10/2 đến 13/ 4, nộp đơn trực tuyến tại đây. Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây.