Thứ sáu, 27/9/2019, 14:00 (GMT+7)

Dự án The Ascentia hưởng lợi từ vị trí chiến lược tại Phú Mỹ Hưng

The Ascentia có vị trí trên trục đường doanh thương của khu đô thị, đồng thời thuộc khu Nam Viên - lá phổi xanh của Phú Mỹ Hưng.

Vị trí - đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản

Theo đánh giá của chuyên trang đầu tư Investopedia (Mỹ) hoạt động từ năm 1999, có nhiều yếu tố tạo nên giá trị cho bất động sản, trong đó bao gồm vị trí. Các chuyên gia dẫn chứng những tiêu chí quan trọng để đánh giá một vị trí thuận lợi: bất động sản càng gần tâm điểm của khu đô thị quy hoạch hoàn chỉnh và đồng bộ càng có giá; khu phố bất động sản tọa lạc cần dung hòa giữa khả năng tiếp cận, diện mạo và tiện ích; hạ tầng khu vực trong tương lai.

Đây cũng là những yếu tố mà nhiều nhà đầu tư lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam tìm kiếm trước khi xuống tiền tỷ cho các sản phẩm.

Một trong những doanh nghiệp địa ốc sớm nắm bắt tâm lý tìm kiếm nhà ở vị trí đẹp của người Việt là Phú Mỹ Hưng. Song hành cùng việc triển khai các công trình nhà ở, "ông lớn" địa ốc Nam Sài Gòn luôn tôn tạo diện mạo đô thị, quy hoạch các tuyến đường chính - phụ, tập trung nhiều tiện ích phục vụ đời sống cộng đồng dân cư.

Ngay từ đầu, đơn vị này đã hoạch định Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Đức Cảnh... là những tuyến đường chính của đô thị. Trong đó, Nguyễn Lương Bằng được quy hoạch thành trục đường doanh thương sầm uất bậc nhất.



Nhìn từ trên cao, tuyến Nguyễn Lương Bằng đoạn bắt đầu từ điểm giao với Nguyễn Văn Linh đến cầu Cả Cấm 2 chỉ dài khoảng 1,6km nhưng sở hữu ngoại quan hiện đại, nổi bật hơn hẳn với sự quy tụ hàng chục công trình quy mô lớn như cao ốc Lawrence S.Ting, khu Broadway, trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế SECC, Paragon Tower, văn phòng Unilever... Hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đang có văn phòng đại diện xung quanh trục đường này. Tỷ lệ thuận với sầm uất của tuyến đường là sức nóng của bất động sản trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Điển hình như khu phức hợp Midtown - dự án vừa được hoàn tất kinh doanh vào đầu tháng 9 năm nay - tọa lạc ở vị mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng và bên dòng sông cảnh quan đã trở thành hiện tượng trên thị trường khi duy trì mãi lực từ 90% suốt gần 3 năm.



Gần đây, Phú Mỹ Hưng tiếp tục triển khai dự án mới The Ascentia trên trục đường này. Đây là dự án được đánh giá sẽ mang lại nhiều bất ngờ bởi sự hữu hạn từ vị trí đến số lượng sản phẩm. Tổng số lượng căn hộ cũng chỉ có 242 căn. Ngoài ra, hiện, quỹ đất ở tại Phú Mỹ Hưng chỉ còn khoảng 20%, lô đất trống còn lại trên đường Nguyễn Lương Bằng đếm không quá một bàn tay và đều đã có kế hoạch sử dụng.

Do vậy, những dự án trong Phú Mỹ Hưng nói chung đều có chung đặc điểm "hữu hạn trong hữu hạn".

Hưởng nhiều tầng giá trị

Với vị trí mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, trong khoảng cách 500-800m, cư dân The Ascentia có thể tiếp cận chuỗi tiện ích từ nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học. Các điểm đến nổi tiếng như hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, Crescent Mall cũng cách khoảng 5 phút di chuyển.

Xung quanh The Ascentia là các khu căn hộ Green View, Hưng Phúc - Happy Residence... với khối đế đều được quy hoạch shop, hình thành một tuyến phố thương mại, dịch vụ kéo dài khoảng 1km. Khối đế The Ascentia cũng quy hoạch các cửa hàng, tạo sự đồng bộ với tuyến phố thương mại xung quanh, cung cấp chuỗi dịch vụ mua sắm, trải nghiệm cho cư dân.



Một giá trị đặc biệt nữa của The Ascentia đó là dự án nằm ở vị trí trung điểm giữa hai công trình nhà ở sang trọng bậc nhất Phú Mỹ Hưng là khu phức hợp Midtown - nơi đang hình thành hàng trăm căn shop, công viên hoa anh đào - và khu biệt thự lâu đài Chateau. Chủ sở hữu cả hai dự án này đều là cộng đồng cư dân văn minh, địa vị cao trong xã hội, nhiều trong số đó là chủ các doanh nghiệp. Việc sở hữu căn hộ The Ascentia đồng nghĩa mở ra nhiều cơ hội kết giao, làm ăn. Cư dân dự án cũng sẽ được thụ hưởng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc từ hai địa danh này.

The Grande và The Symphony - hai hợp phần đầu tiên thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown được đưa vào vận hành, tạo sức sống mới cho khu vực Nam Viên.

Vị trí ngay trung tâm khu Nam Viên cũng góp phần tăng giá trị của dự án The Ascentia. So với những khu khác tại Phú Mỹ Hưng, ưu thế của Nam Viên đó là môi trường sinh thái bởi diện tích mảng xanh hơn 4,5 ha, được bao bọc bởi sông nước và gần rừng phòng hộ Cần Giờ. Gần và bao quanh dự án là các công viên, cách vài trăm mét là dòng sông cảnh quan. Đây là một thế mạnh lớn cho dự án bởi theo khảo sát từ các đơn vị nghiên cứu thị trường còn cho thấy, nhà ở gần công viên thường được định giá cao hơn 10-20% so với những dự án không có được ưu thế này.



Hạ tầng trên đà bứt phá

Nếu dựa vào tiêu chí đánh giá vị trí bất động sản của Investopia là công trình nằm trong khu có kế hoạch phát triển hạ tầng khu vực trong tương lai, thì The Ascentia sở hữu thêm lợi thế đến từ kế hoạch phát triển đô thị Phú Mỹ Hưng lẫn khu Nam thành phố.

Tính riêng trong năm 2019, "ông lớn" địa ốc Nam Sài Gòn đưa vào vận hành các khu phố như Hưng Phúc, Nam Phúc Le Jardin, hợp phần The Grande và sắp tới là The Symphony thuộc Midtown, đang triển khai giai đoạn hai công viên hoa anh đào, duy tu nâng cấp nhiều tuyến đường... Các công trình dần hoàn thiện diện mạo Nam Viên, tạo sức bật cho giá trị bất động sản tại đây.

Cầu Cả Cấm 1 kết nối khu Nam Viên với khu Thương mại Tài chính Quốc tế vừa được thông xe cuối năm ngoái

Riêng khu Nam cũng đang trên đà bứt phá với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông nghìn tỷ sắp đưa vào triển khai: nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng), cầu Nguyễn Khoái từ quận 7 qua quận 4 (vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng)...



Ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, những thông tin hạ tầng này đã đẩy giá nhà đất khu Nam tăng thêm 20% so với cách đây một năm. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản và kết nối hoàn thiện với toàn thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận, giá trị bất động sản tại đây sẽ còn dư địa tăng giá lớn.

Vị trí dự án The Ascentia