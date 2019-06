Trong quá trình xây dựng khu phức hợp liên doanh cùng các tập đoàn địa ốc Nhật Bản, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đặt mục tiêu mang vào sản phẩm căn hộ những tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp trên thị trường. Phòng tắm cũng không ngoại lệ. Hầu hết các vật liệu sử dụng trong phòng tắm của The Grande, The Symphony, The Signature và The Peak đều nhập khẩu từ châu Âu.

"Riêng đối với khối nhà M8A tại dự án The Peak, chúng tôi đầu tư thiết bị vòi nước từ thương hiệu Gessi cho toàn bộ khối công trình, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo nên chuẩn căn hộ cao cấp nhất khu đô thị", đại diện "ông lớn" Nam Sài Gòn cho biết.