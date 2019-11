Chất béo (lipid) là nguồn cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể cần chiếm khoảng 20% so với đạm, đường bột và những chất khác. Cơ thể con người cần 3 loại chất béo khác nhau: chất béo no (SFA), chất béo chưa no đơn (MUFA) và chưa no nhiều nối đôi (PUFA) với tỷ lệ thích hợp.

Chuyên gia dinh dưỡng Phan Bích Nga cho biết, tỉ lệ chất béo được khuyến nghị trong khẩu phần ăn cho người Việt trưởng thành là 18 - 25%. Trong đó, các acid béo no không vượt quá 10% năng lượng bữa ăn, chất béo chưa no từ 10 – 15%.

Nắm bắt được những giá trị dinh dưỡng to lớn của dầu ăn từ cá, Công ty Cổ phần Dầu cá châu Á (AFO) sau nhiều năm nghiên cứu đã phát triển thành công sản phẩm dầu ăn cao cấp Ranee 100% từ cá.

Nhà máy tinh luyện dầu ăn từ cá với dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu (Bỉ), cùng quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt giúp xử lý mùi tối ưu nhưng vẫn lưu giữ trọn vẹn những dưỡng chất tự nhiên từ cá như Omega 3, 6, 9, DHA/ EPA và vitamin E.