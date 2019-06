Điểm nhấn của sự kiện tôn vinh thời trang đường phố, Graffiti, EDM

Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ và nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa, thời trang... vừa diễn ra tại TP HCM.

Danny Daos - nghệ sĩ có 14 năm hoạt động trong lĩnh vực Graffiti - là khách mời của buổi thảo luận "City Canvas: Graffiti - Khi thành phố là không gian cho nghệ thuật biểu hiện". Anh là trưởng nhóm ALL In One Graffiti - nơi hàng trăm nghệ sĩ trẻ đang theo đuổi bộ môn này.

Sự trỗi dậy của dòng nhạc EDM

EDM (nhạc điện tử - viết tắt từ Electronic dance music) là dòng nhạc có tiết tấu mạnh, kế thừa từ nhạc disco của thập niên 1970. Ở vài khía cạnh nào đó, nó cũng là những thể nghiệm của nhạc Pop (còn gọi là nhạc Pop thể nghiệm -experimental Pop). EDM phát triển mạnh mẽ thông qua các lễ hội nhạc nhảy (Dance Festival) và các câu lạc bộ nổi tiếng thế giới.



Rhymastic biểu diễn trong đêm 29/5.

Tại chuỗi sự kiện BUDX Ho Chi Minh City, Budweiser mời nhiều nghệ sĩ nổi bật của giới underground - những người theo đuổi dòng nhạc điện tử - để chia sẻ về cách họ làm nhạc, theo đuổi đam mê, qua đó truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Rhymastic, Touliver, Big Daddy, nhà sản xuất nhạc Long Halo, DJ Trang Moon... còn đem đến nhiều màn trình diễn đặc sắc, khiến hàng nghìn khán giả nhún nhảy theo.

Phiên thảo luận "Dám khác biệt" với sự góp mặt của Touliver trong đêm 30/5 - để lại ấn tượng với nhiều người trẻ. Anh tâm sự, con đường nghệ thuật của anh không bằng phẳng. Gắn bó với đàn dương cầm từ nhỏ, cha mẹ kỳ vọng anh sẽ trở thành nghệ sĩ piano, tuy nhiên anh lại đam mê âm nhạc hiện đại, hòa âm phối khí. Dù vấp phải sự phản đối của gia đình, anh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi đam mê nhạc điện tử. Ngoài vai trò nhà sản xuất âm nhạc, DJ, Touliver còn thành công khi remix lại các ca khúc của nhiều nghệ sĩ, đem đến sự mới mẻ cho người nghe, trong đó có Hương ngọc lan, Bâng khuâng...

Touliver - "phù thủy âm thanh" có tiếng tại Việt Nam.

Nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi và xin lời khuyên từ Touliver . Anh khuyến khích họ sống hết mình vì đam mê, đừng ngại theo đuổi tinh thần "dám khác biệt". "Trong bất cứ lĩnh vực nào, bạn đừng bỏ cuộc nếu chỉ mới thất bại một, hai lần. Hãy thử ít nhất năm lần, nếu không được mới nên chọn con đường khác", anh nói. Tại sự kiện, anh còn trình diễn những bản beat nổi tiếng gồm Tell me why, Hoa sữa, Ngày mai, Destiny, Mr. Right... được nhiều người yêu thích.