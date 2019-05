Cuộc đua số 2019 - sinh viên Việt đua xe tự hành cùng sinh viên ngoại

Không chỉ tăng thách thức và độ khó, trận chung kết Cuộc thi số mùa 3 còn hấp dẫn hơn với màn so tài giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Anh, Nga trong lĩnh vực xe tự hành.

Trận chung kết Cuộc đua số mùa đầu tiên diễn ra trong cái nóng oi ả của tiết trời Hà Nội. Nhà thi đấu Cầu Giấy gần như không có chỗ trống. Vượt qua cả sự mong đợi của Ban tổ chức, những chiếc xe tự hành do chính các bạn sinh viên Việt Nam lập trình đã có thể tự động nhận diện đường đi, vượt chướng ngại vật và lao băng băng về đích. "Công nghệ này mới và rất khó nhưng các bạn sinh viên đã tối ưu được thuật toán để xe tự hành có thể chạy trong nhà, ngoài trời", Giám đốc Công nghệ FPT Lê Hồng Việt khi đó nhận định.

Tuy nhiên, với niềm đam mê khám phá, chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới, ở mùa đầu tiên đã có gần 500 bạn trẻ đến từ 26 trường đại học đăng ký tham gia để trở thành những "tay đua" đầu tiên của Việt Nam đưa được những chiếc xe tự hành về đích bằng công nghệ do chính mình phát triển.

Cuộc thi lập trình xe tự hành quốc tế lần thứ ba do FPT và VTV tổ chức. Các đội thi sẽ phải ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI) để lập trình cho xe tự định vị tìm đường đi ngắn nhất, di chuyển trên cung đường bất kỳ và vượt qua các chướng ngại vật trong điều kiện ánh sáng thay đổi. Mô hình xe được sử dụng trong trận chung kết có kích thước bằng 1/7 so với xe thực tế, tốc độ tối đa 50 km/h.

Đêm chung kết Cuộc đua số Mùa 2 cũng diễn ra trong một ngày Hà Nội nóng 40 độ nhưng không thể nóng bằng không khí trong nhà thi đấu của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Thông tin Tây Hồ, nơi các "tay đua" số 1 Việt Nam về lập trình xe tự hành đến từ các trường đại học hàng đầu như ĐH Công nghệ - ĐH QG HN, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH KHTN – ĐH QG TPHCM, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH FPT... đang so kè từng phút giây trên đường đua số. Đã không ít lần khán giả phải đứng lên khỏi chỗ ngồi để hò reo, cổ vũ khi chiếc xe tự hành do các "tay đua" tuổi đời vừa chớm đôi mươi lập trình tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trên đường đua số: không chỉ chạy được trong làn đường mà còn tự động nhận diện và đi theo sự chỉ dẫn của biển báo, di chuyển trên cung đường quanh co phức tạp... Khán giả cũng không ít pha thót tim khi hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên những cung đường cua phức tạp từng giây phút.

Vượt lên trên các đối thủ bởi sự ổn định, chiến thuật thay đổi phù hợp với từng đường đua khác nhau, 4 "tay đua" với bảng thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm tham gia các cuộc thi quốc tế đã trở thành nhà vô địch Cuộc đua số Mùa 2. Họ nhận được phần thưởng là 1 chuyến thăm quan và trải nghiệm công nghệ tự hành tại Nhật Bản trong vòng 1 tuần.

Cuộc đua số Mùa 3: vươn tầm quốc tế

Với những thành công từ 2 mùa giải trước cũng như những giá trị thiết thực mà cuộc thi mang lại, Cuộc đua số đã trở thành cuộc thi được giới sinh viên công nghệ đón chờ nhất. Ngoài sự tham gia của "ngoại binh", độ khó của đề thi cũng khiến cho Cuộc đua số Mùa 3 ngày càng trở nên hấp dẫn.