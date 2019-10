Huế đang vào Thu. Mùa này trời ít mưa, khách Tây khi đến với Huế đổ vào thành phố nhiều hơn các khu du lịch biển. Tối thứ Bảy, cầu Trường Tiền tấp nập khách du lịch lẫn địa phương qua lại. Đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách là một trong nhiệm vụ được đội camera, thuộc Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh ưu tiên.

Qua màn hình giám sát, Nguyễn Hữu Định lướt qua loạt màn hình truyền về từ hệ thống camera theo dõi gắn trên cầu Trường Tiền. Góc máy không bỏ sót vị trí nào từ lòng sông, chân cầu đến khu vực phố đi bộ. Định dõi con mắt theo từng hoạt động của người dân và du khách đang hiện rõ trên màn hình.

Vào cuối ngày, Định phát hiện một chiếc thuyền của người dân đang thực hiện nghi lễ cúng bái. Họ rải tiền vàng xuống sông Hương, ngay trước mắt khách du lịch. Lập tức Định nhấc điện thoại, báo cho công an phường Vĩ Dạ và công an môi trường can thiệp xử lý.

Chưa đầy 10 phút sau, tổ an ninh trật tự đô thị gần đó có mặt đầu tiên. Công an phường Vĩ Dạ và những cán bộ liên quan cũng đến hiện trường, yêu cầu người dân dừng ngay hoạt động rải tiền vàng. Vụ việc bị lập biên bản xử phạt bằng tiền ngay tại chỗ và được báo cáo với các bộ phận liên quan và chủ tịch tỉnh qua một ứng dụng di động.