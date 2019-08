Các nhà nghiên cứu của tổ chức bảo vệ đại dương The Ocean Cleanup phát hiện có gần 80 tấn rác thải nhựa trôi nổi ở đảo rác Thái Bình Dương, số lượng lớn gấp 4-6 lần so với ước tính từ nghiên cứu năm 2014. Những mảnh vụn trôi nổi từ vi hạt nhựa đến các mẩu kích thước lớn hơn như dây thừng, lưới đánh cá bị các dòng hải lưu cuốn đi và tích tụ.

Chiến dịch "Nói không với đồ nhựa - No Plastic for Green life" với châm ngôn "chúng tôi không hứa, chúng tôi làm" đang triển khai trên toàn hệ thống khách sạn Mường Thanh, nhằm loại bỏ đồ nhựa như cốc, hộp nhựa, túi nilon, ống hút, góp phần hình thành thói quen nói không với đồ nhựa trong cộng đồng. Đây là một trong những bước đi đầu tiên của doanh nghiệp để từng bước loại bỏ, thay thế các vật dụng, đồ dụng nhựa trong toàn bộ hệ thống khách sạn.

Năm 2017, chiến dịch "Do Green - Hành trình xanh" giúp trồng hàng nghìn cây xanh tại tất cả các đơn vị thuộc hệ thống khách sạn Mường Thanh. Năm ngoái, phong trào "Keep me Clean - Keep me Save" với chủ đề bảo vệ môi trường nước tiếp tục triển khai, kết quả 11.500 người làm việc tại Mường Thanh cùng hành khách tham gia dọn sạch bãi biển, ao, hồ, giữ gìn, bảo vệ môi trường biển.

Vừa qua, Mường Thanh lần thứ 2 liên tiếp được đề cử giải thưởng thương hiệu khách sạn hàng đầu châu Á của WTA. Ngày 17/7, tại Lễ trao giải "Best Hotels and Resorts Awards", Mường Thanh được vinh danh là một trong những chuỗi khách sạn tư nhân hàng đầu Đông Nam Á.