Thời điểm lập nghiệp, tôi có cơ hội tiếp xúc và phục vụ những thượng khách khó tính từ xứ sở Phù Tang. Đặc trưng của những vị khách này, là họ không tìm đến các địa điểm làm đẹp chỉ mang đến lợi ích trước mắt, những phương pháp chăm sóc hiệu quả nhanh nhưng không duy trì. Thay vào đó, họ sẵn sàng cho bạn thời gian, theo đuổi những liệu trình dài hạn, an toàn, thân thiện với cơ thể.

- Trải nghiệm khiến bà nhớ mãi trong quá trình phục vụ các thượng khách Nhật Bản?

­- Mifuki Tokyo Spa sau mỗi liệu trình đều kèm theo một bữa ăn với thực đơn do khách hàng lựa chọn và chế biến bởi đầu bếp của spa. Đầu những năm 2000, tôi giao khâu này cho một nữ quản lý, do tôi tuyển về từ một khách sạn 5 sao lớn tại TP HCM. Một khách hàng nam người Nhật Bản đặt món cơm trái thơm. Do thời điểm kết thúc liệu trình kéo dài đến hơn 9 giờ tối, đầu bếp đã nghỉ, cô chủ quán thay bằng một bát phở mua từ ngoài về.

Vị khách này sau đó đã tỏ thái độ rất giận dữ, ông cho biết chúng tôi không thực hiện đúng theo cam kết. Tôi gửi lời xin lỗi đến ông, đề nghị không tính phí dịch vụ lần này. Đây là một bài học về phục vụ khách hàng, tuy nhỏ nhưng tôi và đội ngũ nhân viên của spa luôn nhắc nhớ. Đến bây giờ Mifuki Tokyo Spa vẫn phục vụ buổi ăn thượng hạng sau liệu trình, bằng mọi cách phải thực hiện chuẩn.

Bản thân tôi cũng đã ghé thăm và trải nghiệm hàng trăm trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại Nhật Bản, từ bình dân đến hạng sang. Tôi dành trung bình 5-6 tiếng tại một điểm, không dám thiếp đi trong khi họ thực hiện liệu trình chỉ để cảm nhận từng động tác, cái xoa, cách đôi tay của họ di chuyển. Có thể nhân viên của họ lớn tuổi, nhưng tay nghề điêu luyện không thua kém người trẻ. Từ khi bạn bước vào, họ có thể nhìn ngay thần sắc, gợi ý món nước phù hợp. Về bày trí không gian, càng sang trọng người ta càng hướng trở về những giá trị tối giản, phòng trị liệu không có các nội thất mạ vàng, mà như một khu rừng.