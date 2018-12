Chelsea đại chiến Arsenal, Ronaldo ra mắt Serie A

Bên cạnh trận cầu tâm điểm ở Ngoại hạng Anh, trái bóng của mùa giải 2018-2019 cũng bắt đầu lăn trên các sân cỏ ở La Liga và Serie A.

Andre Gomes chưa thể thi đấu do chấn thương, nhưng Kurt Zouma và Bernard đã tập luyện cùng đội và Yerry Mina cũng có thể vào sân. Zouma hoặc Mina có thể đá chính khi trung vệ đội trưởng Phil Jagielka bị treo giò bởi chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Wolves.

Chelsea - Arsenal (23h30 thứ Bảy, 18/8): Chelsea có khởi đầu ấn tượng trong trận đầu tiên của HLV Maurizio Sarri tại Ngoại hạng Anh khi đè bẹp Huddersfield 3-0. Ở trận đấu đó, Eden Hazard chỉ vào sân cuối hiệp hai. Sau trận, Sarri xác nhận Hazard chưa sẵn sàng về thể lực để có thể đá trọn 90 phút sau khi cống hiến cho tuyển Bỉ ở World Cup. Do vậy, sự sẵn sàng của tiền vệ này cho trận đại chiến London với Arsenal còn bỏ ngỏ.

Thông tin lực lượng : Tottenham thiếu Victor Wanyama, Cameron Carter-Vickers và Juan Foyth do chấn thương. Erik Lamela, Danny Rose, Kieran Trippier, Josh Onomah và Harry Winks có thể vắng mặt, còn Son Heung-min đến Indonesia dự Asiad. Fulham không có Denis Odoi do án treo giò. Alfie Mawson chưa thể trở lại. Joe Bryan có thể vắng mặt trong khi tân binh Andre-Frank Zambo Anguissa chưa sẵn sàng.

Brighton - Man Utd (22h Chủ Nhật, 19/8): Romelu Lukaku đã có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2017-2018 khi ghi 11 bàn trong 10 trận đầu tiên cho Man Utd. Nhưng năm nay, tiền đạo người Bỉ không để lại ấn tượng trong ra quân thắng Leicester 2-1, sau khi được cho vào sân ở hiệp hai. Jose Mourinho nói rằng ông chờ đợi các cầu thủ trở về từ World Cup sẽ tạo ra ảnh hưởng ở trận gặp Brighton. Do vậy, đây là cơ hội để Lukaku thể hiện.

Gần đây những vấn đề nội bộ tiếp tục khiến Mourinho đau đầu. Sau khi xác nhận Anthony Martial là cầu thủ duy nhất ông từng trừng phạt, cựu HLV Chelsea tuyên bố Paul Pogba không gặp bất kỳ vấn đề gì tại sân Old Trafford. Sau trận thắng Leicester, Pogba đã nói bóng gió rằng có những điều anh bất mãn tại Man Utd nhưng nếu nói ra sẽ bị phạt.

Alaves đang được dẫn dắt bởi cựu hậu vệ trái của Barca Abelardo Fernandez. Đội bóng này đứng thứ 14 tại La Liga năm ngoái. Lẽ ra, họ có thể đạt vị trí tốt hơn nếu không thi đấu nghèo nàn trên sân khách. Alaves thua 12 trong 19 trận sân khách mùa trước và nếu không có bất ngờ, họ vẫn không thể thay đổi thói quen này trong ngày mở màn mùa giải.



Thông tin lực lượng: Barca chưa chắc có Denis Suarez do thể lực của cầu thủ này không đảm bảo. Tân binh Clement Lenglet nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt vì Samuel Umtiti vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất sau kỳ nghỉ. Alaves không có Adrian Dieguez do án treo giò và Rodrigo Ely do chấn thương.



Real - Getafe (3h15 thứ Hai, 20/8): "Kền kền trắng" bắt đầu mùa giải mới với chuyến làm khách đến sân đội bóng láng giếng Getafe. Trận ra mắt của Julen Lopetegui tại Real không như ý khi Real thua Atletico 2-4 ở trận tranh Siêu Cup châu Âu. Rõ ràng, các ngôi sao của Real vẫn chưa tìm lại thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, thất bại đó là một lời cảnh báo cho Lopetegui. Hàng thủ của Real đã chơi thiếu ổn định. Tất cả các bàn thắng của Atletico đều đến từ sai lầm cá nhân.