Theo cô, trẻ con chưa sẵn sàng đi mẫu giáo do chưa muốn tách khỏi cha mẹ, cảm thấy bỡ ngỡ với mọi thứ mới mẻ và cô giáo, bạn cùng lớp không phải là người thân quen. Một số bé khó thích nghi còn do ít tiếp xúc với người lạ nên tính cách nhút nhát. Tạo cho con cảm giác an toàn khi gặp gỡ cô giáo đầu tiên trong đời rất cần thiết. Con nên được biết rằng cô giáo cũng yêu thương con và dịu dàng như mẹ.



Hai mẹ con Ailani cùng đến chào cô giáo, cho bé tự giới thiệu về bản thân. Bé đã bắt đầu làm quen cô giáo bằng cách đó. "Từ nhỏ, Ailani được tiếp xúc với nhiều người, rất hiếu động và không sợ người lạ. May mắn là bé thích nghi rất nhanh nên Vy đỡ cực khoản này. Đến giờ sau 2 tuần đi nhà trẻ, con đã rất quý cô", nữ ca sĩ chia sẻ.