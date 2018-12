Bốn trận đấu thắp sáng các sân cỏ châu Âu tuần này

Trận derby Man City - Man Utd tối 11/11 hứa hẹn kịch tính bên cạnh các cặp đấu Dortmund - Bayern, Milan - Juventus và Monaco - PSG.

Đoàn quân dưới trướng HLV Slavisa Jokanovic là một trong ba đội bóng Anh chưa trận nào giữ sạch lưới mùa này, cùng hai CLB đang chơi ở các hạng đấu thấp hơn là Macclesfield và Sheffield Wednesday. Trong 33 lần làm khách trên sân Liverpool, Fulham chỉ thắng một, hòa chín và thua 23 lần.

Thông tin lực lượng: Klopp xác nhận Joe Gomez, Jordan Henderson và Naby Keita sẽ trở lại đội hình vào cuối tuần này. Dejan Lovren và Nathan Clyne vẫn vắng mặt. Về phía đội khách, Joe Bryan và Kevin McDonald không thi đấu do chấn thương.



Chelsea - Everton (21h15 Chủ Nhật, 11/11)

Ross Barkley khởi đầu tuyệt vời mùa này. Trong một buổi phỏng vấn với tờ Evening Standard, Barkley nói rằng anh cảm thấy bản thân như một bản hợp đồng mới sau khi vượt qua chấn thương - điều ảnh hưởng đến sự nghiệp của tiền vệ 24 tuổi từ khi anh đến Chelsea hồi tháng Một.



Trận đấu cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên Barkley chạm trán CLB cũ Everton và là dịp để anh chứng tỏ bản thân sau khi đã ghi ba bàn trong bốn trận gần nhất. Lịch sử cũng đứng về phía Chelsea vì Everton chưa từng thắng trong 28 lần làm khách trên sân Stamford Bridge ở tất cả đấu trường. HLV Marco Silva cũng thua trong cả sáu lần làm khách của các đội bóng London trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Thông tin lực lượng: Cesc Fabregas chưa chắc có thể thi đấu sau khi vắng mặt ở trận thắng BATE Borisov do bị cúm. Everton không có sự phục vụ của Kurt Zouma do điều khoản ràng buộc với Chelsea khi mượn cầu thủ này do đó, Yerry Mina nhiều khả năng sẽ lần đầu được đá trọn 90 phút.



Arsenal - Wolves (23h30 Chủ Nhật, 11/11)

Wolves đã khởi đầu tốt tại Ngoại hạng Anh sau khi lên hạng với chuỗi sáu trận liên tiếp bất bại. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nuno Espirito Santo thất bại trong ba trận gần nhất và bắt đầu nếm mùi khó khăn ở giải đấu số một nước Anh.