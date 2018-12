Hệ tiêu hóa là nơi tập hợp nhiều cơ quan như: dạ dày, ruột già, ruột non, trực tràng... Riêng đường ruột có hơn 100 triệu nơron thần kinh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như co bóp thức ăn, tiêu thụ - hấp thu dinh dưỡng, điều hành hoạt động của hormone sản sinh miễn dịch... Trong đó, 70% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột nên hệ tiêu hóa đóng vai trò quan trọng với đề kháng và 100% năng lượng nuôi sống cơ thể, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển trí não của trẻ trong những năm đầu đời. Do đó, các nhà khoa học gọi hệ tiêu hóa là "bộ não thứ 2" của con người.

Đường ruột luôn tồn tại sự cân bằng giữa hại khuẩn và lợi khuẩn. Hại khuẩn là những vi sinh vật khiến tiêu hóa suy yếu, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng, làm hệ miễn dịch và sức đề kháng yếu đi. Trong khi đó, lợi khuẩn có thể duy trì sức khỏe bằng cách đào thải hại khuẩn, loại trừ bệnh tật, kích thích quá trình tiêu hóa và tăng cường miễn dịch đường ruột.

Khi sự cân bằng đường ruột mất đi, hệ miễn dịch đường ruột thấp nên trẻ dễ bị các bệnh về tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón... Ngược lại, bổ sung lợi khuẩn (hay probiotic) sẽ giúp ức chế sự phát triển cũng như cạnh tranh vị trí và nguồn dinh dưỡng của các tác nhân, vi khuẩn có hại, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh có ích trong đường ruột, cải thiện hệ thống tiêu hoá, nhất là ở những trẻ dùng kháng sinh kéo dài vì số lượng vi khuẩn có lợi bị suy giảm. Nhờ vậy bụng trẻ sẽ luôn khoẻ mạnh để vững vàng đối phó với các vấn đề của rối loạn tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên.



Sữa chua uống men sống Probi là một trong những phương pháp đã được chứng minh hiệu quả trong việc nâng cao hệ miễn dịch đường ruột, giảm các bệnh tiêu hóa, từ đó giúp tăng sức đề kháng. Sản phẩm bổ sung 20 tỷ lợi khuẩn L.Casei 431 trên 100 ml. Theo nghiên cứu lâm sàng của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia về hiệu quả của sữa chua uống Probi lên tình trạng dinh dưỡng và mắc cúm ở trẻ 24-27 tháng tuổi tại một số xã tỉnh Hải Dương (2012-2013), sữa chua uống Probi có thể cải thiện táo bón, phân sống và tiêu chảy ở trẻ. Cụ thể, theo nghiên cứu, tỷ lệ trẻ bị táo bón của nhóm sử dụng Probi thấp hơn 3 lần so với nhóm không dùng Probi (9,3% so với 26,8%) và số ngày bị táo bón của nhóm trẻ dùng Probi thấp hơn so với nhóm không dùng (1,35 ngày so với 2,35 ngày). Tỷ lệ trẻ đi phân sống sau khi dùng Probi bằng nửa so với nhóm không dùng (18,6% so với 31,6%). Còn tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy trong nhóm dùng Probi cũng thấp hơn rất nhiều so với nhóm không dùng Probi (3,1% so với 7,9%).