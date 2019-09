Barca - Valencia và những trận cầu tâm điểm tuần này

Valencia không đạt phong độ tốt nhất nhưng ĐKVĐ Barca sẽ đối diện muôn vàn thách thức ở vòng 4 La Liga, trong bối cảnh thiếu vắng Lionel Messi.

Đứng thứ 8 tại La Liga là kết quả khó chấp nhận với Barca. Đội ĐKVĐ có những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè nhưng thi đấu dưới khả năng và mới giành một chiến thắng. Sự vắng mặt của Messi có vẻ ảnh hưởng quá lớn đến lối chơi của đoàn quân do Ernesto Valverde dẫn dắt.

Đoàn quân của Jurgen Klopp đang chơi rất tốt lúc này. Họ vừa lập kỷ lục chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử CLB (13) và bất bại trong 42 trận sân nhà liên tiếp. Trong khi đó, Newcastle chưa lần nào thắng tại Anfield kể từ tháng 4/1994 đến nay.

*Thông tin lực lượng: Sean Longstaff gia nhập danh sách dài các "thương binh" của Newcastle sau khi dính chấn thương mắt cá trong một buổi tập. Cùng vắng mặt với anh có Allan Saint-Maximin, Dwight Gayle, Florian Lejeune, DeAndre Yedlin, Matt Ritchie và Andy Carroll. Liverpool chưa có sự phục vụ của Alisson, Naby Keita và Nathan Clyne.

Man Utd - Leicester: 21h thứ Bảy, 14/9

Leicester đang đứng thứ 3 với 8 điểm sau 4 trận, là một trong những đội khởi đầu mùa giải tốt nhất. Do vậy, trận đấu chắc chắn là thử thách với Man Utd - đội thi đấu phập phù và mới có 5 điểm. Tuy nhiên, Leicester gần như sẽ không sử dụng chiến thuật phòng ngự rình rập như cách Crystal Palace đã dùng để giành 3 điểm tại Old Trafford. Do đó, sẽ có nhiều khoảng trống hơn để Man Utd khai thác.