Với mức lương trên 10 triệu đồng mỗi tháng, Ngọc sống độc thân khá thoải mái ở Sài Gòn. Mỗi buổi sáng, cô thường nạp năng lượng với phở, hủ tiếu giá trên 30.000 đồng hoặc ổ bánh mì đặc nhân 20.000 đồng. Trưa và chiều, cô cũng ăn ngoài với mức chi tiêu tùy ý mà không phải đắn đo nhiều. Có những ngày Ngọc chi nhiều hơn số đó. Nhưng khi có 8.500 đồng, Ngọc bảo cô sẽ mua xôi ngọt hoặc mì gói. "Bất đắc dĩ lắm tôi mới chọn hai món này, phần vì không ngon, thiếu chất dinh dưỡng và không đủ no, cũng không thể ngày này qua ngày khác ăn xôi hay mì gói được vì ngán", cô chia sẻ.

Trước khi gặp "Năm Cái Tiền" ở rẻo cao Tây Bắc, VnExpress gặp gỡ hơn 100 người khác ở vùng đất phồn hoa đô hội nhất nhì đất nước - TP HCM. "Bạn làm gì với 8.500 đồng?" là câu hỏi mà phóng viên và êkíp GrabFood cùng dự án Chung Tay Nuôi Em đặt ra. Đa số mất vài phút suy ngẫm, đắn đo. Một số vội đưa ra chiếc ví với hàng chục tờ tiền như một cách lý giải cho sự do dự. "Anh ít khi nào cầm số tiền nhỏ vậy" và "Mua được nhiều thứ, nhưng không mấy giá trị", người tham gia cho biết.

"Sống no đủ ở thành thị, mình chẳng thể hiểu hết giá trị của 8.500 đồng cho đến khi thấy các em ngấu nghiến bữa cơm trưa vỏn vẹn cơm trắng và trứng", một thành viên khoác áo xanh hồ hởi chia sẻ về những tác động tích cực từ chương trình mà anh và những đồng sự GrabFood cùng mang đến cho các đứa trẻ vùng cao.

Ở vùng núi non Tây Bắc còn nhiều nét thô mộc, hoang sơ, bức tranh hoàn toàn khác với Sài Gòn phồn hoa và đắt đỏ. Cách nơi Tuấn ở trọ hơn 1.200km, không có làng đại học, cũng không hiện diện con hẻm bán thức ăn đường phố. Bắt xe buýt đi học là xa xỉ. Học sinh đến trường với chiếc bụng rỗng, phải đi bộ băng rừng, bọc chân bằng bao nhựa để bước qua suối thác. Nơi đó thằng bé "Năm Cái Tiền" và hàng nghìn đứa trẻ đói nghèo đang trú ngụ.

Những đứa trẻ ở Tây Bắc vì thiếu cái ăn mà không được đi học, không có chữ rồi lại tiếp tục đói nghèo, cứ như vậy lặp lại vòng luẩn quẩn. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì không chỉ những đứa trẻ mồ côi như "Năm Cái Tiền", kể cả khi có cha mẹ nuôi nấng, chúng cũng khó thoát được vòng lặp này.

Chẳng phải lang thang khắp nơi như "Năm Cái Tiền", Giàng Thị Dâu, 4 tuổi, sống ở Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thường bị xích vào mạn thuyền để đảm bảo an toàn khi cha mẹ lo đánh lưới kiếm từng bữa cơm khô, rau nguội. Trên chiếc thuyền con vỏn vẹn 7,2m, Dâu ngồi lủi thủi một góc. Chân bị trói vào mạn thuyền, em không biết làm gì ngoài hướng đôi mắt về chỗ bố mẹ đang quăng chài ở phía xa xa.

"Bố mẹ thường xuyên ra hồ để bắt cá mưu sinh, vài tuần mới về lại bản, nhiều gia đình chọn cách trói, xích con vào mạn thuyền để cảm thấy an tâm hơn khi không có ai trông. Các em vì vậy mà không được đi học, thỉnh thoảng mới được gửi ông bà hoặc ở cùng các cô vài ngày", cô Tâm, một giáo viên đang giảng dạy tại Nậm Khăn kể. Hình ảnh con thuyền trống hoác, trơ trọi giữa lòng hồ và đôi mắt buồn tênh của lũ trẻ khiến cô giáo trẻ mới ra trường từng sẵn sàng một mình chèo thuyền ra hồ, vận động phụ huynh cho con em đi học.

Điều kỳ diệu đến từ khi có những bữa ăn trị giá 8.500 đồng do dự án Nuôi Em hỗ trợ với sự giúp đỡ của những mạnh thường quân như GrabFood. Mỗi ngày đi học, các em được dự án hỗ trợ một bữa cơm trưa tại trường. Những bữa cơm ấy, ngoài cơm trắng do các em mang sẵn từ nhà, còn có thêm trứng, thịt, giò luân phiên các ngày trong tuần mua bằng ngân sách do cộng đồng quyên góp.

Có cơm nuôi miễn phí, có thầy cô chăm sóc, "Năm Cái Tiền" và Dâu được ba mẹ cho đến trường. Chiếc thuyền lụp xụp, xung quanh là sông nước hay cảnh phải vào rừng, ra suối để kiếm lấy cái ăn được thay bằng mái ấm có thầy cô và bè bạn.