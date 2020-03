70% trẻ em đội mũ bảo hiểm

Năm học 2019-2020, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đạt 70%, tăng 18% so với năm học 2018 - 2019.

Ngày 24/3 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một năm học 2019 - 2020 mang tên "Giữ trọn ước mơ". Theo báo cáo, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đã tăng 4% so với mục tiêu chương trình đề ra là 66%.

Theo đó, từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bậc tiểu học cả nước triển khai giảng dạy, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm cho học sinh thông qua những tiết học trực quan, đảm bảo lý thuyết đi đôi với thực hành, lồng ghép cùng các tiết học an toàn giao thông do Honda Việt Nam triển khai mang tên "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

Ngoài ra, để nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh các cấp, ngay sau chương trình "Giữ trọn ước mơ", Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Honda Việt Nam đã phối hợp triển khai rộng khắp các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và xử phạt hành vi vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Ngày 5/9, tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một năm học 2019 - 2020 và chính thức phát động triển khai chương trình trên toàn quốc.

100% cha mẹ học sinh được nhận mũ đã ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện. Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cũng phối hợp giám sát và nhắc nhở phụ huynh thực thi và xử phạt các trường hợp không tuân thủ quy định.

Song song với chiến dịch trao mũ bảo hiểm, chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm "Cùng Honda chắp cánh tương lai" cũng được Honda Việt Nam (HVN) triển khai hàng năm từ 2015 với sự phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh.



HVN cũng đồng thời phối hợp với một số Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cửa hàng do HVN ủy nhiệm triển khai tập huấn và mở rộng trên cả nước các chương trình như "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ", "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và triển khai các chương trình đào tạo an toàn giao thông trực tiếp cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như khách hàng và người dân địa phương.