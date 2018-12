Thứ năm, 12/7/2018, 09:00 (GMT+7)

48h sống chậm ở Hội An

Thay vì chỉ có một ngày lang thang phố cổ, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để khám phá những nét đẹp riêng của Hội An.

Muốn cảm nhận Hội An, bạn đừng đến vội vàng, rồi đi vội vàng như những khách tour. Muốn yêu Hội An bạn cũng đừng chỉ lướt trên bề mặt Hội An rồi choáng ngợp trước ánh đèn rực rỡ, rồi xuýt xoa trước hương vị đặc biệt bởi cao lầu, bởi kiến trúc của chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, Hội quán Quảng Đông… Muốn hiểu được Hội An, bạn phải chậm lại để trải nghiệm.

Hội An buổi sớm đẹp như một bức tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái. Sáng sớm, không gian nơi đây trong trẻo, yên bình, không có những dòng xe tấp nập, không khói bụi và trên đường chỉ có những người dân bản địa đôn hậu. Vì giờ này, khách du lịch vẫn đang còn say ngủ sau cuộc chơi thâu đêm, hàng quán vẫn còn chưa mở lại. Chỉ có mấy o, mấy dì tất bật với gánh hàng rong trong cuộc sống mưu sinh. Vì vậy, muốn thấy một đô thị đơn giản của người Hội An, hãy thức dậy lúc mặt trời còn chưa mọc.



Lúc này, chẳng cần làm gì, hãy vươn lồng ngực và hít căng buồng phổi bầu không khí rất Hội An này. Rồi sau đó thong dong đi mua một ổ bánh mì Phượng ở 2B Phan Chu Trinh hoặc bánh mì Madame Khánh ở 135 Trần Cao Vân với thịt, giò, pa-tê, rau sống và nước sốt thơm lừng sẽ cung cấp đủ năng lượng cho ngày mới. Đừng ăn vội, hãy mang chiếc bánh mì đó đến quán cà phê vỉa hè nhỏ của cô Thảo, ngay khúc cầu Nhật rẽ ra cầu Hội, gọi một ly cà phê nóng thơm lừng, vừa nhâm nhi, vừa cắn miếng bánh mì giòn rụm. Đó là cách người Hội An đón một ngày mới, thật đơn giản.



Trưa, Hội An nắng, đúng cái nắng của miền Trung. Nhưng có nắng vậy thì ve sơn tường mới vàng hơn, những hàng hoa giấy mới rực rỡ hơn, và Hội An mới đẹp hơn được.

Buổi trưa, hãy ghé quán cơm gà Hoài hay cơm gà Bà Buội. Coi chừng bạn sẽ phải đứng chờ khá lâu vì người quá đông. Vô quán, tìm lấy một chỗ ngồi nhỏ trong góc yên tĩnh, gọi một đĩa cơm gà. Đĩa cơm gà ở đây gồm hạt cơm trông khô mà ăn vào thì beo béo, miếng thịt gà thơm mềm, đọt rau được hái từ vườn rau Trà Quế về hãy còn thơm mùi tinh dầu, bát súp ngọt vị thanh tao của nước luộc gà. Xúc một miếng cơm mà thấy hồn của Hội An đượm trong đó.

Sau khi ăn thì không gian yên tĩnh ở Reaching Out là lựa chọn cho bạn để nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là quán trà, cà phê nổi tiếng ở Hội An. Người phục vụ hoàn toàn là người khiếm thính. Chỉ cách phố cổ náo nhiệt vài bước chân nhưng ở quán, ta như lạc vào một thế giới khác, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Buổi trưa dành 30 phút nằm đọc sách, uống trà, nghỉ ngơi là sự lựa chọn rất Hội An. Buổi chiều ở Hội An thú vị nhất là ngồi ăn vặt ven đường. Đừng đi đâu xa, hãy tìm đến những con ngõ nhỏ nằm giữa những con phố lớn như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, khách du lịch sẽ tìm thấy cả một trời ẩm thực ngon mà rẻ như: thịt nướng cuốn bánh tráng, chả chiên, bánh bèo, bánh da heo, chè đậu ván, tào phớ… Cần khoảng vài chục nghìn là ăn no. Ăn xong, hãy dành chút thời gian lênh đênh sông nước và hít hà hương gió mát trên dòng sông Thu Bồn mặn vị phù sa.

Tối, là lúc Hội An đông đúc nhất, thời điểm phố cổ được ví như cô gái mang lớp make-up với ánh đèn rực rỡ trong dòng người đan như nêm cửi.

Muốn hiểu rõ Hội An, hãy đi dạo trong đêm thanh vắng, không tấp nập, ồn ào, phù phiếm. Khi ấy Hội An trở về vẻ yên bình với những ngôi nhà cổ đứng sát bên nhau trong yên lặng. Đó có thể là khi bạn nhận ra một Hội An đích thực.

Hội An là một đô thị thương cảng từng trên bến dưới thuyền. Nhưng sông Hoài ngày nay còn bé xíu chẳng thể khơi gợi hồn sông nước cũ. Vì thế, để hình dung được về Hoài phố nức tiếng 300 năm, du khách nên dành thêm một ngày để đến với “Hội An nhỏ” cách phố Hội 14 km.



“Hội An nhỏ” nằm trong lòng Vinpearl Land –khu giải trí lớn nhất tại miền Trung, mới khai trương cách đây hai tháng. Đường đến đây khá đơn giản, cứ leo lên xe máy, bật Google map, 30 phút chạy xe chậm là tới nơi.

Vừa bước tới cổng, du khách đã thấy ngay những dáng thuyền buôn quen thuộc của một thương cảng sầm uất được tái hiện ấn tượng. Đó cũng là không gian mà người ta không tìm được ở Hội An bây giờ.



Bước qua bến cảng, nhiều người đã phải thốt lên: “Có phải mình vừa đi vào mê cung vòng tròn, và lạc lại về Hội An không?”. Những con phố cổ nhỏ màu vàng cổ kính, những mái ngói nhuốm màu rêu phong, những hàng hoa giấy rực đỏ dưới cái nắng của miền Trung, những phố lồng đèn lung linh đủ sắc. Tất cả đều giống như bê nguyên phố Hội về đây.

Mọi thứ trên con phố này đều nhỏ, xinh, màu quyện vào nhau thành những background đẹp lạ. Chỉ cần bước chân vào đây là bạn có thể cho ra cả nghìn tấm ảnh sống ảo. Vẻ đẹp thơ mộng của “Hội An nhỏ” càng được tôn lên bởi dòng sông Thu Bồn, một bên soi bóng phố cổ, một bên soi bóng phố Âu, được tái hiện 300 năm trước với kiến trúc Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.