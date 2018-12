Lá bột được cắt sợi thành những sợi mì to, nhỏ, tròn, dẹt khác nhau và hình thành những gợn sóng đặc trưng bởi hệ thống trục lược.

Sau khi cấp gia vị đầy đủ theo từng sản phẩm, ly mì được đậy nắp kín bằng nhiệt và cuối cùng thêm một lớp bao film bên ngoài để giúp tránh ẩm và bảo quản sản phẩm tốt nhất. Hạn sử dụng sản phẩm được in trên ly trong quá trình đóng gói.

Thành phẩm được đóng thùng theo quy cách của từng sản phẩm, in ngày sản xuất, vận chuyển bằng băng tải xoắn xuống kho và được kiểm tra chất lượng bởi phòng QA (Quality Assurance) trước khi phân phối ra thị trường.

Ông Kajiwara Junichi – Tổng giám đốc công ty Acecook Việt Nam chia sẻ: "Mỳ ăn liền là món ăn quen thuộc với tất cả mọi người. Vì vậy, tôi cho rằng, việc đón người tiêu dùng đến tham quan nhà máy và tìm hiểu quy trình sản xuất là rất quan trọng. Khi tận mắt thấy được dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng các nguyên liệu an toàn, đáp ứng vấn đề an toàn vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc tế thì người tiêu dùng sẽ an tâm hơn khi sử dụng mì ăn liền cho cả bản thân và gia đình".