Long Châu và Santen Nhật Bản khởi động dự án sàng lọc khô mắt

Long Châu - Santen khởi động dự án sàng lọc khô mắt miễn phí qua bộ câu hỏi tầm soát chuẩn y khoa, giúp mọi người nhận diện nguy cơ từ sớm.

Lễ khởi động dự án Sàng lọc khô mắt và chăm sóc, bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số diễn ra tại TP HCM sáng 6/3. Ban tổ chức dẫn lại thống kê của ngành y tế: khoảng 60% nhân viên văn phòng mắc các bệnh lý về mắt (vì dùng thiết bị điện tử thường xuyên), trong đó khô mắt dễ gặp nhất. Triệu chứng điển hình gồm: khô, rát, cộm, nhòe mắt, chói sáng, đau đầu, khó tập trung...

Chuyên gia đánh giá ở giai đoạn đầu, các biểu hiện trên có thể nhẹ, dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên nếu không được nhận diện sớm và chăm sóc đúng cách, khô mắt có thể ảnh hưởng đáng kể hiệu suất học tập, làm việc lẫn chất lượng cuộc sống mỗi người.

Từ thực tế trên, Long Châu và hãng dược phẩm Santen (Nhật Bản) ký kết hợp tác chiến lược, tiên phong khởi động chiến dịch tầm soát mắt miễn phí trên toàn quốc. Đôi bên nhận định bước đi này thể hiện mục tiêu nhất quán, dài hạn: cung cấp loạt giải pháp tầm soát sớm, dễ tiếp cận, có tính chuyên môn cao, góp phần nâng cao chăm sóc mắt cộng đồng từ bước đầu.

Lãnh đạo Hội Nhãn khoa Việt Nam, Long Châu và Santen thể hiện sự quyết tâm, kỳ vọng dự án "Sàng lọc khô mắt và chăm sóc, bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số" thành công. Ảnh: LC

Trong khuôn khổ dự án, chuỗi hoạt động chú trọng tầm soát khô mắt thông qua bộ câu hỏi chuẩn y khoa; tăng cường nhận thức cộng đồng với sự tư vấn chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ nhiều năm kinh nghiệp; phổ biến thông tin chính xác về bệnh lý mắt; hướng dẫn bảo vệ thị lực trên đa kênh từ hệ thống nhà thuốc, nền tảng số đến chuỗi chương trình khám sức khỏe thực tế.

Đại diện các bên nhấn mạnh điểm đặc biệt của dự án là tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online, được bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam. Công cụ này sàng lọc nhanh chóng, được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học, giúp người dùng dễ dàng đánh giá nguy cơ khô mắt.

Cụ thể, bộ câu hỏi tập trung các yếu tố sau: triệu chứng phổ biến (chói mắt, cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, giảm thị lực), tần suất khó chịu ở mắt, điều kiện môi trường khiến mắt khó chịu... Thời gian điền khảo sát khoảng 30 giây.

Bài tầm soát được triển khai rộng rãi ở hơn 2.400 nhà thuốc và website, ứng dụng Long Châu, tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, người dùng sẽ nhận bảng kết quả đánh giá tình trạng mắt, từ đó có căn cứ điều chỉnh lối sinh hoạt thường ngày, tìm hiểu cách chăm sóc phù hợp.

Ở phần đầu chương trình, GS.BS.TTND Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, chỉ ra cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và nhịp sống hiện đại, Hội ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vấn đề liên quan bề mặt nhãn cầu, nhất là hội chứng khô mắt.

Khô mắt không chỉ diễn tiến ở lứa cao niên hay người làm việc văn phòng mà dần trở thành vấn đề thị giác phổ biến ở nhiều nhóm, kể cả giới trẻ. "Chúng tôi tin việc cung cấp thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu và đáng tin cậy có thể giúp cộng đồng quan tâm hơn đến sức khỏe thị giác, từ đó chủ động chăm sóc, bảo vệ đôi mắt từ sớm", GS Kim Thanh nói.

Ông Nguyễn Minh Phúc, Tổng giám đốc Santen Việt Nam. Ảnh: LC

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Minh Phúc, Tổng giám đốc Santen Việt Nam, cho rằng hợp tác cùng hệ thống nhà thuốc Long Châu, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhãn khoa Việt Nam, là cam kết dài hạn của Santen trong việc đồng hành Việt Nam xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mắt bền vững - nơi phòng ngừa, giáo dục sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm".

Hơn 130 năm hoạt động, Santen kiên định sứ mệnh "phụng sự thị lực cộng đồng" bằng nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm hỗ trợ nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, góp phần cải thiện hiệu quả điều trị, chăm sóc mắt người Việt.

Ông Vũ Ngọc Thắng - Giám đốc ngành hàng Thuốc - Vaccine hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Ảnh: LC

Chung tầm nhìn "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc ngành hàng Thuốc - Vaccine Long Châu, kỳ vọng dự án sẽ tiếp cận nhiều người dân hơn nữa, chung tay cải thiện bệnh lý mắt. Với mạng lưới gần dân, sát dân, mỗi ngày hơn 2.400 cửa hàng đón hơn nửa triệu lượt khách, đa phần người dân vừa mua thuốc, vừa nhờ đội ngũ y tế tư vấn chuyên sâu.

Cuối sự kiện, lãnh đạo đôi bên tổng kết dự án có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe hiện đại: lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy khoa học làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong đó, Santen mang đến các giải pháp chăm sóc mắt mới nhất. Còn Long Châu phát huy vai trò "điểm chạm y tế đầu tiên", tham gia trực tiếp vào công tác thăm khám, đảm bảo chương trình tầm soát, tư vấn được triển khai rộng khắp và đồng bộ.

Theo đơn vị, dự án Sàng lọc khô mắt và chăm sóc, bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số cũng là cách Long Châu hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Đông Vệ