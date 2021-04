Long An đón nhu cầu không gian sống cao cấp

Đà phát triển khu công nghiệp, vùng kinh tế công nghệ cao kéo theo nhu cầu an cư cao cấp của các chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước tại Long An.

Tại tọa đàm "Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao" diễn ra tại Long An trong tháng 4, các chuyên gia đã khẳng định vị thế của địa phương này. Theo đó, Long An thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ giao thương giữa TP HCM và các tỉnh miền Tây, có cửa khẩu quốc tế, cảng biển. Những năm qua, địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nổi bật, giai đoạn 2016-2020 tăng 9,11% mỗi năm. Long An được định hướng trở thành vùng phát triển công nghệ cao, đồng thời gắn liền với phát triển đô thị thông minh.

Việc phát triển vùng kinh tế công nghệ cao sẽ là một bước đột phá mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Long An nói riêng và toàn khu vực phía Nam nói chung.

Thị trường bất động sản Long An đón nhu cầu không gian sống đẳng cấp. Ảnh dự án West Lakes Golf & Villas: Tran An Group.

Nhu cầu sống cao cấp

Trước Long An, Bình Dương với vị thế là "thủ phủ công nghiệp" của cả nước đã đón nguồn nhân lực lớn đến sinh sống và làm việc, với khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài, hơn một triệu kỹ sư, công nhân kỹ thuật... Đây là nguồn cầu lớn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản trở thành một trong những thị trường sôi động nhất toàn vùng phía Nam hiện nay.

Tại Long An, địa phương hiện có 16 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp hoạt động, thu hút nguồn lao động lớn mỗi năm. Dự kiến khi trở thành vùng kinh tế công nghệ cao, nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án là rất lớn, trong đó bao gồm chuyên gia và lao động phổ thông. Qua đó, địa phương này hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mới của chuyên gia nước ngoài cũng như người lao động trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản Long An phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, đa dạng sản phẩm với chất lượng ngày càng cao.

Giải pháp nhà ở cho chuyên gia nước ngoài

Một trong những đối tượng khách hàng tiềm năng cho thị trường bất động sản khi Long An phát triển theo hướng vùng công nghệ cao là chuyên gia trong và ngoài nước ngoài, trí trức, kỹ sư, công nhân kỹ thuật... Nhóm khách hàng này thường có nhu cầu cao trong việc lựa chọn nơi an cư đảm bảo các tiêu chí đầy đủ tiện ích, giá cả hợp lý, không gian trong lành...

West Lakes Golf & Villas - biệt thự sinh thái trong lòng sân golf tại Long An. Ảnh: Tran Anh Group.

Nhằm đáp ứng nhu cầu kể trên, Tran Anh Group đã phát triển dự án biệt thự sinh thái golf hiện đại với mức giá cạnh tranh, từ 3,2 tỷ đồng. West Lakes Golf & Villas sở hữu hơn 500 sản phẩm biệt thự diện tích đa dạng, tích hợp sân vườn, đem đến không gian sinh thái tối ưu cho không gian sống. Đây cũng là biệt thự nằm trong tổ hợp sân golf được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, là điểm đến cho nhiều chuyên gia đến chinh phục cú đánh Hole in One mỗi tuần.

Nội khu còn có hệ thống tiện ích cao cấp được thiết kế dành riêng cho cư dân như phòng gym, spa, nhà hàng ẩm thực, hồ bơi, quầy bar, hầm rượu vang, công viên nước...

Với lối thiết kế một trệt hai lầu, biệt thự West Lakes Golf & Villas sở hữu ba phòng ngủ rộng rãi, có riêng phòng làm việc vừa yên tĩnh vừa tiện nghi. Chỉ cách TP HCM khoảng 60 phút di chuyển, khu biệt thự tạo không gian sống chất lượng cho cư dân, thuận tiện đi lại giữa các thành phố.

Bảo Khánh