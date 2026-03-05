Lời thú tội trên xe tuần tra của cảnh sát

MỹBị cảnh sát chặn xe vì lái ẩu, Aaron Wilkinson bất ngờ thú nhận đang trên đường thực hiện vụ giết người thuê, từ đó phơi bày âm mưu sát hại một phụ nữ trước phiên tòa ly hôn.

Ngày 5/4/2013, khi đang tìm mua ma túy ở một trong những khu phố tồi tàn của Charleston (bang South Carolina), Aaron Wilkinson bị cảnh sát chặn lại vì lái xe bất cẩn.

Người đàn ông đến từ Kentucky nhanh chóng thừa nhận bằng lái xe đã hết hạn và là tội phạm từng bị kết án. Nhưng điều anh ta tiết lộ tiếp theo mới thu hút sự chú ý của viên cảnh sát.

Ngồi ở ghế sau xe tuần tra, Aaron thú nhận đang được thuê để thực hiện một tội ác nghiêm trọng hơn nhiều: giết người. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục đã nạp đạn trong xe của Aaron.

Aaron giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói ra những gì mình biết".

Âm mưu trước phiên tòa ly hôn

Mục tiêu giết thuê là Nancy Latham, nhà môi giới bất động sản thành đạt, có chồng là Chris Latham - giám đốc ngân hàng 50 tuổi được trả lương cao nhất thành phố. Cặp đôi từng có cuộc sống hạnh phúc, sang chảnh bên hai con gái, nhưng giờ đang trải qua cuộc ly hôn cay đắng và phải đối đầu trên tòa trong vài ngày nữa.

Vợ chồng Nancy và Chris Latham có cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm. Ảnh: Postandcourier

Tại đồn cảnh sát, Aaron nói với các sĩ quan rằng người bạn tên Samuel "Sammy" Yenawine (38 tuổi) đã rủ rê anh ta tham gia âm mưu giết Nancy. Hai người gặp nhau trong tù khi Aaron thụ án vì tội làm giả giấy tờ, còn Sammy thụ án vì tội giết người rồi phóng hỏa đốt nhà mình.

Bộ đôi vẫn duy trì tình bạn sau khi được thả tự do. Aaron kể rằng ban đầu tưởng đi cùng Sammy đến Charleston để mua ma túy, sau đó mới biết họ được thuê để giết người. Anh ta do dự, nhưng cuối cùng đồng ý đi theo để đổi lấy một khoản tiền lớn.

Aaron kể với các thám tử rằng trong chuyến đi, họ đã gặp một phụ nữ ở khách sạn để nhận "gói tài liệu mưu sát", bao gồm bản đồ, hướng dẫn và ảnh của mục tiêu, cùng với 5.000 USD tiền mặt. Người phụ nữ sau đó được xác định là Wendy Moore, 37 tuổi, vợ cũ của Sammy.

Wendy, từng làm vũ công thoát y, khi đó đang làm trợ lý điều hành cho Chris và có mối quan hệ ngoài luồng với sếp.

Wendy được cho là đã đặt ra thời hạn thực hiện vụ giết người cho Aaron và Sammy, trùng với thời điểm phiên tòa ly hôn sắp tới. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể khi Sammy cãi nhau với bạn gái và phải quay về Kentucky. Còn Aaron thì lo sợ đã biết quá nhiều, không thể an toàn rút lui nên đồng ý quay lại South Carolina để một mình thực hiện vụ giết thuê. Anh ta cũng hy vọng kéo dài thời gian để tìm ra cách thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Cơ hội đó xuất hiện khi Aaron bị cảnh sát giao thông chặn lại. Dù ngạc nhiên trước lời kể, các điều tra viên đã đến phòng khách sạn của Aaron và tìm thấy "gói tài liệu mưu sát" đúng nơi anh ta nói đã để lại.

Thông tin bên trong bao gồm tuổi tác, xe hơi, biển số xe của Nancy, cả lịch trình di chuyển trong khu phố và cửa hàng tạp hóa cô thường mua sắm. Thậm chí, tài liệu hướng dẫn còn chỉ cách đột nhập nhà Nancy mà không bị phát hiện để gây án.

Hợp tác với cảnh sát, Aaron đồng ý ghi âm cuộc trò chuyện với Sammy về âm mưu này. Trong cuộc gọi, khi nghe Aaron nói rằng rất khó tìm cơ hội Nancy ở một mình, Sammy chỉ dẫn anh ta giết bất cứ ai ở cùng cô.

Bằng chứng vạch trần cặp tình nhân

Biết tính mạng của Nancy đang gặp nguy hiểm, các điều tra viên đến nhà thông báo cho cô cùng con gái út Madison về âm mưu này và đưa họ đến nơi ẩn náu an toàn.

Nancy kinh hãi khi nhìn thấy bức ảnh cuối gia đình cô chụp cùng nhau tại một nhà hàng bít tết bên trong gói tài liệu. Bức ảnh đã bị xé làm đôi, chỉ còn lại hình cô và Madison, như thể chỉ ra đây là hai mục tiêu sẽ ở trong nhà. Ngay từ đầu, Nancy tin rằng người chồng đã ly thân, Chris, đứng sau âm mưu này.

Trong khi đó, Wendy bị camera giám sát ở siêu thị ghi lại hình ảnh đang mua một chiếc điện thoại trả trước và được nhìn thấy tại khách sạn nơi cô ta đã thuê phòng cho hai sát thủ. Camera giao thông và dữ liệu định vị điện thoại di động cũng cho thấy Wendy có mặt tại địa điểm mà Aaron khẳng định họ đã nhận được gói tài liệu. Các điều tra viên còn tìm thấy biên lai số tiền Wendy gửi cho Sammy dưới tên giả, cùng với bằng chứng cho thấy cô ta đã sử dụng máy tính tại nơi làm việc để tra cứu và in các giấy tờ có trong gói tài liệu.

Aaron, Sammy và Wendy đều bị bắt vào tháng 4/2013.

Wendy Moore. Ảnh: NBC

Wendy khẳng định không liên quan đến âm mưu sát hại Nancy, nói rằng chỉ đưa tiền cho Sammy để mua xe cho đứa con lớn của họ. Wendy cho biết đã thuê phòng khách sạn và mua điện thoại mới cho Sammy sau khi anh ta làm mất điện thoại.

"Tôi chưa bao giờ dàn dựng vụ giết người nào cả. Tôi chưa bao giờ trả tiền cho ai để giết người", Wendy khẳng định. Tuy nhiên, cô ta thừa nhận có quan hệ tình cảm với Chris.

Chris cũng thừa nhận chuyện tình nhưng phủ nhận muốn vợ chết. Trong thời gian Wendy ở tù, cả hai đã có những cuộc điện thoại nồng cháy, thề thốt tình yêu bất diệt. Chris hứa với người tình sẽ sớm đưa cô về nhà.

Cùng lúc đó, các điều tra viên cũng đang nỗ lực xây dựng hồ sơ chống lại Chris. Họ phát hiện vào ngày Sammy và Aaron đến Charleston, Chris đã tìm kiếm bản đồ nhà Nancy trên máy tính, rồi in chúng ra. Những bản đồ đó được tìm thấy bên trong gói tài liệu, chứng minh anh ta có liên quan đến âm mưu. Hồ sơ điện thoại cho thấy anh ta đã chụp ảnh ôtô của vợ, bức ảnh này cũng được đưa vào gói tài liệu.

Chris bị bắt vào ngày 6/8/2013. Anh ta biện minh rằng đang thu thập thông tin cho thám tử tư trong quá trình ly hôn và "chưa bao giờ nhìn thấy" gói tài liệu mưu sát cho đến khi ra tòa.

Lời cảm ơn 'sát thủ hụt'

Sammy tự tử trong phòng giam vào tháng 6/2013 trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, bạn tù của Sammy ra làm chứng rằng trước khi chết, anh ta đã kể về âm mưu giết người thuê.

Trên phiên tòa vào tháng 2/2014, Aaron khai rằng Wendy đã đưa cho Sammy một phong bì đầy tiền mệnh giá trăm USD và một lọ thuốc. Những viên thuốc này được cho là sẽ được sử dụng trong vụ giết Nancy để tạo hiện trường giả rằng cô bị sát hại trong một giao dịch ma túy.

Aaron Wilkinson kể lại câu chuyện trong chương trình Dateline năm 2022. Ảnh: NBC

Theo Aaron, Sammy nói với anh ta rằng họ được thuê giết Nancy với giá gần 30.000 USD vì "người phụ nữ này đang gây khó khăn cho mọi người". Aaron cũng khai rằng đã nghe thấy một người đàn ông nói chuyện điện thoại với Sammy dặn phải đảm bảo không có chuyện gì xảy ra khi bọn trẻ có mặt.

Phía Nancy cho biết đã yêu cầu được nhận 5.000-10.000 USD mỗi tháng tiền trợ cấp sau ly hôn và thêm 1.500-2.500 USD tiền cấp dưỡng nuôi con. Trong khi đó, mức lương của Chris dao động từ 600.000 đến 650.000 USD.

Wendy bị kết tội xúi giục và âm mưu giết người, nhận án 15 năm tù. Cô ta được thả vào năm 2021. Còn Chris bị kết tội tham gia thuê giết người và bị kết án 10 năm tù. Anh ta được thả vào năm 2022.

Đêm trước khi Aaron bị tuyên án bốn năm tù, Nancy đến thăm anh ta trong tù để cảm ơn vì đã cứu mạng cô. "Tôi đã cầu nguyện cho anh. Tôi ước mình có thể làm điều gì đó khác ngoài việc nói lời cảm ơn. Anh đã cứu tôi, cứu các con tôi, tôi vô cùng biết ơn", Nancy nói với Aaron.

Tuệ Anh (theo Oxygen, ABCNews4)