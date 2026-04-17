Lời thú tội của một cô gái

Sau 3 tháng gửi bài đầu tiên, có lẽ em vẫn là con người đó nhưng lại mang một tâm hồn khác, dám sống thật với mình.

Gửi các anh trên chuyên mục Hẹn hò VnExpress,

Đây là lần thứ hai em viết bài trên đây. Lần trước, em nhận được sự quan tâm từ hơn 40 anh nhưng đã không thể đi tiếp với bất kỳ ai. Em dành khá nhiều thời gian để nhìn lại chính mình và tự hỏi: Vì sao?

Trước đây, em từng nói rằng em thấy mình đủ, em yêu bản thân, em sống ổn trong thế giới của riêng mình. Nhưng có lẽ điều đó chỉ đúng khi em ở trong vùng an toàn.

Khi bước vào một mối quan hệ - nơi có sự gần gũi, kết nối và những rung động thật - em nhận ra bên trong mình vẫn còn rất nhiều lớp cảm xúc và ký ức chưa được hiểu hết. Và khi "cái đủ" đó bị chạm tới, em lại có xu hướng lùi về, chọn quay lại với sự an toàn quen thuộc của một mình.

Em từng đọc một câu: "Nhiều người trong chúng ta dành cả cuộc đời để nói rằng mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tình yêu, trong khi thực ra lại thường đẩy nó ra xa" - Merle Shain.

Gần đây, khi nhìn sâu hơn vào mình và bước ra ngoài để gặp gỡ, em mới hiểu rằng: có lẽ chính em, bằng những thói quen cũ, những nỗi sợ, tổn thương từ quá khứ, và cả những lời khuyên/những hình mẫu tình yêu, gia đình xung quanh, đã vô tình đẩy những chàng trai đến gần mình ra xa.

Xung quanh em, từ quá khứ với những người mẹ Việt Nam anh hùng đến hiện tại, là những người phụ nữ đảm đang, luôn nỗ lực làm mọi thứ và luôn cố gắng chứng minh "Mình giỏi giang, mình có thể làm được mọi thứ". Em nghĩ mình cũng phải thế. Khi gặp anh, em cũng mang một lớp bọc "Em phải cố gắng hoàn hảo, em phải cố gắng tốt hơn" thì mới có tình yêu. Mà nó không phải là bản thân em, nó không thật và khi nhìn sâu, em biết em vẫn là em - một cô gái bé bỏng, mong manh và luôn mong muốn có một người đàn ông yêu thương, che chở, bảo vệ, nâng đỡ, lo lắng cho em.

Em tự thú và trải lòng với chính mình. Và trải lòng với anh:

Em là cô gái thích những bông hoa và thích được anh tặng hoa. Em có thể tự mua hoa cho mình nhưng khi được anh tặng, em sẽ thích hơn rất nhiều.

Em thích ở giữa cây cối, hương hoa cỏ, những khoảng xanh. Em từng nghĩ mình thích trồng cây nhưng khi bắt tay vào trồng và chăm sóc cây cối, em nhận ra... em chỉ thích được sống và thưởng thức hoa cỏ, cây cối, đắm mình trong không gian đó thôi. Nhà mình có nhiều cây cối, hoa theo mùa thì thật tuyệt.

Em là người yêu cái đẹp và cũng yêu cả vật chất. Em thích được anh cho tiền tiêu.

Em thích những món quà - một chiếc khăn (em có khá nhiều khăn, tầm trên 20 cái mà em nghĩ chắc vẫn chưa đủ), một cuốn sách, một món trang sức hay mỹ phẩm... Em nghĩ mình sẽ khoe với đồng nghiệp và bạn bè về món quà anh tặng em.

Em thích đưa nghệ thuật vào cuộc sống. Em hay đi nghe nhạc, xem kịch, xem chèo, xem phim... Những không gian đó giúp em bước ra khỏi thế giới quen thuộc và chạm vào những cảm xúc khác, những thế giới khác. Thường em sẽ đi một mình, hoặc đi cùng bạn, gia đình. Hôm qua em vừa đi nghe concert nhạc Ghibli – một dòng phim hoạt hình của Nhật. Những bộ phim hoạt hình là một phần ký ức tuổi thơ cho đến hiện tại của em. Nếu có anh đi cùng, em sẽ rất vui. Em nhớ năm 2023, khi em đi qua Lệ Giang, Trung Quốc, em xem vở diễn "Thiên cổ tình" của Trương Nghệ Mưu, em đã vô cùng xúc động. Vở diễn rất chạm và lấy được những giọt nước mắt của em. Sau này em luôn trầm trồ về những tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc.

Em thích đi du lịch, ngắm nhìn xung quanh. Thường em sẽ đi du lịch với gia đình hoặc một nhóm em quen để có người hướng dẫn, lo lắng, chăm sóc em. Em không định hướng tốt, không đọc được map và thường nhầm lẫn trái phải. Em muốn đi du lịch cùng anh, muốn được anh lo lắng và chỉ đường, kể cho em nghe về nơi mình đến, về lịch sử, về những câu chuyện phía sau mỗi địa điểm. Những điều đó làm chuyến đi trở nên sống động hơn rất nhiều với em. Đợt đầu tháng 4 này, em đi Thành Đô, Trung Quốc, khi vào đền Vũ Hầu thờ Lưu Bị và Gia Cát Lượng, em đã lúng túng không biết gì về Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ước gì có anh lúc đó. Mà em luôn thấy khâm phục những người đàn ông, em thấy các anh vô cùng giỏi, biết rất nhiều, từ lịch sử các nước, điểm này gắn với sự kiện gì, rồi có chỗ nào hay, món nào ngon... Đi với anh, em thấy thế giới thật rộng lớn và tuyệt vời.

Gần đây em đang cho phép mình cảm nhận ẩm thực, mở lòng ra với nhiều trải nghiệm/thế giới mới. Và em nhận ra trước đây em thường gò ép bản thân và không thực sự cảm nhận ẩm thực. Em đang nghĩ về việc tìm hiểu về các món Âu. Nếu anh có thể giới thiệu nét đẹp ẩm thực, em sẽ rất vui.

Em khi gửi bài lần đầu trên VnExpress là một cô gái tự nhận mình đủ, mình yêu bản thân. Và 3 tháng sau, có lẽ em vẫn là con người đó nhưng lại mang một tâm hồn khác - một tâm hồn dám sống thật với mình, dám nói ra và chiếu ánh sáng vào những phần yếu đuối, góc khuất trong bản thân, dám thừa nhận em sợ, em yếu đuối. Và hành trình này cần anh để giúp em hiểu mình.

Anh nghĩ sao về cô gái này ạ?

P/S: em gửi link bài viết đầu: Bình yên là điều em muốn giữ cùng anh

