Lợi thế xét tuyển đại học Việt Nam và thế giới khi có SAT

Chứng chỉ SAT ngày càng được nhiều đại học Việt Nam sử dụng trong xét tuyển, đồng thời là điều kiện phổ biến khi nộp hồ sơ du học và săn học bổng quốc tế.

Từ một bài thi chuẩn hóa phổ biến tại Mỹ, SAT đang dần trở nên quen thuộc trong bức tranh tuyển sinh trong nước. Trên toàn cầu, hơn 2 triệu học sinh tham gia kỳ thi Digital SAT mỗi năm, theo College Board. Nhiều đại học hàng đầu như Harvard, MIT, Stanford... cũng quay lại yêu cầu điểm SAT, cho thấy vai trò của chứng chỉ này tiếp tục được củng cố. Tại Việt Nam, American Study - đơn vị đào tạo SAT cũng cho biết, số lượng thí sinh ôn luyện và tham gia kỳ thi cũng có xu hướng tăng.

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố sử dụng SAT trong phương án tuyển sinh. Tại Hà Nội, các trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ và Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố có xét tuyển độc lập và kết hợp với chứng chỉ này. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng sử dụng SAT kết hợp với điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên. Ở khu vực phía nam, Đại học Bách khoa TP HCM và Đại học Kinh tế TP HCM cũng sử dụng SAT trong phương thức xét tuyển kết hợp.

Chuyên gia SAT tư vấn lợi ích của chứng chỉ cho học sinh. Ảnh: American Study

Một số trường đại học quốc tế tại Việt Nam coi SAT là tiêu chí quan trọng trong xét tuyển trong nhiều năm. Trong đó, VinUniversity đưa kết quả SAT/ACT vào hồ sơ đánh giá tổng thể, trong đó điểm SAT cao có thể giúp thí sinh tăng cơ hội nhận học bổng từ 35% đến 100%.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp chỉ diễn ra một lần trong năm, SAT đem đến cho thí sinh lợi thế khi cho phép dự thi nhiều đợt vào các tháng 3, 5, 6, 8, 10, 11 và 12, được sử dụng kết quả cao nhất để nộp hồ sơ. Việc thi nhiều lần giúp giảm yếu tố may rủi so với phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất. Kết quả SAT cũng có giá trị trong vòng 5 năm. Vì vậy, học sinh có thể hoàn thành bài thi từ cuối lớp 11 để chủ động hơn trong kế hoạch xét tuyển. "Phương thức xét tuyển bằng SAT thường nằm trong nhóm phương thức ưu tiên hoặc kết hợp, với tỷ lệ cạnh tranh có thể thấp hơn so với xét tuyển hoàn toàn bằng điểm thi các khối truyền thống như A00, A01, D01.... Điều này giúp thí sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký vào các ngành có mức cạnh tranh cao", đại diện American Study chia sẻ.

Ngoài xét tuyển trong nước, SAT là yêu cầu phổ biến đối với học sinh có định hướng du học. Việt Nam hiện xếp thứ 9 thế giới về số lượng sinh viên học tập ở nước ngoài, với hơn 137.022 du học sinh trên toàn cầu. Tại Mỹ, số sinh viên Việt Nam đạt gần 25.600 trong năm học 2024-2025, mức cao nhất tính đến tháng 11/2025, theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ (IIE). Tại Australia, con số này là hơn 36.000 trong năm 2025.

Đối với nhiều trường đại học tại Mỹ, Canada và Australia, SAT là một trong các tiêu chí quan trọng trong hồ sơ tuyển sinh. Theo đại diện American Study, đơn vị tư vấn du học Mỹ, mức điểm 1.450 trở lên có thể giúp thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào và tăng cơ hội tiếp cận các gói học bổng. Theo đó, học sinh nên hoàn thành kỳ thi SAT sớm để chủ động hơn trong kế hoạch xét tuyển.

Học sinh tham gia lớp học SAT. Ảnh: American Study

Tuy nhiên, mức điểm trên 1.400 phụ thuộc nhiều vào phương pháp học và lộ trình ôn luyện. Ông Jon Keselica, giáo viên SAT với hơn 11 năm kinh nghiệm tại American Study, cho biết nhiều học sinh có nền tảng tốt nhưng chưa quen với cách phân bổ thời gian trong bài thi. Khi được hướng dẫn xử lý mỗi câu trong khoảng 60 giây và luyện đề theo chuẩn College Board thường xuyên, khả năng phản xạ trong phòng thi có thể được cải thiện.

Hiện, đơn vị này đang ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học. Trong đó, hệ thống phân tích điểm yếu của từng học sinh và điều chỉnh bài tập tương ứng, thay vì áp dụng cùng một chương trình cho toàn bộ lớp.

Ánh Sáng