Lợi thế ven sông Hồng của tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi

Tổ hợp cao tầng Alumi tận dụng vị trí ven sông Hồng, gần đường vành đai và sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên, tạo lợi thế trong xu hướng đô thị sinh thái.

Áp lực dân số và quỹ đất hạn chế tại khu vực lõi Hà Nội góp phần thúc đẩy xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh, nơi có khả năng kết nối ngắn nhưng không gian sống thoáng, rộng hơn. Theo đó, các dự án dọc sông Hồng và tuyến vành đai mới thu hút nhờ lợi thế vị trí.

Alumi là một trong những tổ hợp căn hộ cao cấp được phát triển trong bối cảnh này, thuộc đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City do Xuân Cầu Holdings đầu tư. Đơn vị này vừa ra mắt thị trường 4 tòa tháp Alumi Premium với khoảng hơn 2.000 căn hộ, thuộc tổ hợp Alumi.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 12 km, tổ hợp Alumi (Văn Giang, Hưng Yên), nằm sát đường vành đai 3.5 nối thẳng đến cầu Ngọc Hồi. Từ đây, cư dân có thể vào phố cổ Hà Nội trong khoảng 25 phút qua cầu Chương Dương, hoặc di chuyển vào nội đô trong khoảng 15 phút qua nút giao Aeon Mall hay tuyến đê sông Hồng. Theo chủ đầu tư, khoảng cách này giúp dự án nằm ngoài khu vực mật độ cao nhưng vẫn duy trì khả năng tiếp cận thuận lợi tới các trung tâm hành chính, thương mại của Hà Nội.

Trong phạm vi di chuyển ngắn, Alumi gần kề Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội – dự kiến đón khoảng 30.000 sinh viên và giảng viên từ năm 2028. Tổ hợp cũng kết nối nhanh với sân vận động PVF - một trong những tổ hợp thể thao lớn tại miền Bắc. Các công trình này góp phần hình thành một cụm chức năng giáo dục - thể thao tại khu vực, thúc đẩy nhu cầu lưu trú.

Dự án hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ của khu vực. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Ngoài hệ thống đường bộ, Alumi còn sở hữu lợi thế kết nối đường thủy với bến du thuyền bên sông Hồng. Dự kiến, tuyến metro số 8 đi qua khu vực kỳ vọng bổ sung thêm phương thức kết nối công cộng.

Tổ hợp này còn hưởng lợi khi gần kề trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - công trình hạ tầng với mức đầu tư hơn 855.000 tỷ đồng vừa được khởi công. Theo các chuyên gia, khi trục này kết nối với vành đai 3.5, vành đai 4 và các tuyến cao tốc hướng tâm, không gian ven sông Hồng có thể bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh về chức năng đô thị và giá trị sử dụng đất.

Phối cảnh không gian xanh tại dự án. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

Bên cạnh lợi thế kết nối, vị trí ven sông Hồng mang lại cho Alumi điều kiện vi khí hậu khác biệt so với các khu căn hộ trong nội đô. Hệ mặt nước rộng cùng luồng gió sông giúp điều hòa nhiệt độ môi trường, nhất là trong các tháng cao điểm mùa hè.

Theo quy hoạch, Alluvia City có mật độ xây dựng khoảng 16%, trong khi diện tích cây xanh và mặt nước chiếm đến 20%. Các khối nhà được bố trí nhiều mặt thoáng, hướng về trục cảnh quan sông Hồng để đón gió và ánh sáng.

Về tiện ích, nguồn khoáng nóng tự nhiên được khai thác phục vụ cho khu đô thị là điểm nhấn của dự án. Chủ đầu tư cho biết, đây là mạch khoáng được hình thành từ điều kiện địa chất đặc thù, chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, được xử lý theo tiêu chuẩn khoa học khắt khe nhưng vẫn giữ các đặc tính tự nhiên.

Tiện ích khoáng nóng được tích hợp tại dự án. Ảnh: Xuân Cầu Holdings

"Rất ít đô thị tại Hà Nội sở hữu mạch khoáng nóng tự nhiên, vì vậy việc tích hợp yếu tố này vào không gian sống được xem là lợi thế đặc biệt, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ ngày càng gia tăng", đại diện Xuân Cầu Holdings chia sẻ.

Chủ đầu tư cũng kỳ vọng, dự án sẽ tạo nên chuẩn mực an cư mới, nơi chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng trị liệu không chỉ gói gọn trong những chuyến đi xa, mà trở thành trải nghiệm sống thường nhật, hiện hữu ngay tại thềm nhà.

Song Anh