Lợi thế về dịch vụ của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội hướng đến dịch vụ y tế chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm, thái độ trân trọng, thấu hiểu người bệnh trong 25 năm phát triển.

Bên cạnh chất lượng của đội ngũ y tế, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội ghi dấu với bệnh nhân bằng sự tận tâm chăm sóc.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh đón con đầu lòng tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH) chia sẻ, chị phát hiện mắc Covid trong bối cảnh Hà Nội đang giữa tâm dịch. Chị đăng ký dịch vụ sinh con ở một bệnh viện, nhưng gần tới ngày sinh, gia đình chị rất vất vả tìm kiếm một bệnh viện sẵn sàng điều trị sản phụ dương tính với Covid-19. "Chính y bác sĩ tận tâm của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội trở thành người thân trong giờ phút quan trọng nhất của mẹ con tôi. Đó là một trải nghiệm khó quên", chị Mai nói.

Không riêng chị Mai Anh, nhiều sản phụ tại các tỉnh thành phía Bắc đã chọn dịch vụ sinh con tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, như trường hợp chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (huyện Thường Tín, Hà Nội). Ba lần chị sinh con tại bệnh viện vì thế mạnh thăm khám và điều trị chuyên khoa sản.

Nhiều bệnh nhân trong và ngoài nước còn đăng ký thăm khám tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội khi cần dịch vụ cấp cứu, chẩn đoán và tư vấn ngoại trú, điều trị nội trú, phẫu thuật, can thiệp nội khoa, dịch vụ nha khoa thẩm mỹ...

Chị Hồng Ngọc cùng người thân chăm sóc con tại khoa Sản, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội vào tháng 6.

Bác sĩ Heather Radu cho biết, cô gắn bó với khoa Nhi bệnh viện vì môi trường làm việc ở đây cho cô được thực hành những chuẩn mực y khoa mà cô được đào tạo. Người bệnh là trung tâm của việc chăm sóc và điều trị. Bệnh viện luôn tạo điều kiện cho y bác sĩ có đủ thời gian cần thiết để trò chuyện, lắng nghe bệnh nhân trước khi chăm sóc và điều trị. Phương châm của y bác sĩ là giúp bệnh nhân cùng tham gia vào quá trình điều trị.

"Ở Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, chúng tôi tìm được tiếng nói chung trong triết lý chăm sóc người bệnh. Lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần chính là sức đề kháng tốt nhất cho người bệnh", bác sĩ Healther Dawn Radu nói.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trung Hà, người có 25 năm công tác tại bệnh viện cho biết: "Có thể nói cuộc sống của tôi là Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Đây là nơi tôi học được nhiều điều từ thói quen hàng ngày đến những thói quen về chuyên môn, cách thức giao tiếp với bệnh nhân cùng các kỹ năng khác".

Ra đời năm 1997, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội là một trong những bệnh viện quốc tế đầu tiên tại khu vực miền Bắc. Hướng đến mô hình bệnh viện quốc tế cung cấp dịch vụ y tế chất lượng, từ khi thành lập, bệnh viện đã tập hợp đội ngũ chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn cao. Bệnh viện chú trọng chất lượng dịch vụ y tế, lấy việc tận tâm chăm sóc sức khỏe người bệnh làm triết lý phục vụ.

Từ năm 2016 - 2018, bệnh viện đã khởi công dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp bệnh viện, xây dựng tòa nhà B với tổng diện tích 4.000 m2 bao gồm hai tầng hầm, 8 tầng nhà làm khu điều trị nội trú. Năm 2022, bệnh viện tiếp tục khai trương tòa nhà A dành riêng phục vụ khách hàng khám ngoại trú và cấp cứu. Bệnh viện đầu tư vào cơ sở vật chất và nhập khẩu các thiết bị, công nghệ y khoa tiên tiến nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ của người bệnh tốt hơn.

Ông Jef Peeters, Tổng giám đốc Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH): "Sau 25 năm có mặt tại Việt Nam, chúng tôi luôn kiên định với định vị dịch vụ chăm sóc y tế 'First Class Healthcare', nghĩa là chất lượng 'dịch vụ chăm sóc sức khỏe xứng tầm'. Đó chính là lý do tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, người bệnh trở thành trung tâm của dịch vụ chăm sóc và chữa trị. Người bệnh là lý do để chúng tôi cống hiến tận tâm và hết lòng với nghề y".

Ngọc An