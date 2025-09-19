Lợi thế ở kết hợp đầu tư cho thuê căn hộ ven sông Hàn

Đà NẵngNằm bên sông Hàn, dự án Capital Square thừa hưởng lợi thế thế cảnh quan và kết nối, mở ra cơ hội đầu tư - khai thác cho thuê căn hộ.

Trên thế giới, mô hình thành phố ven sông khá phát triển như London với sông Thames, New York được bao bọc bởi sông Hudson... Không chỉ mang lại không gian sống xanh và cảnh quan thiên nhiên, bất động sản ven sông còn được giới thượng lưu ưa chuộng nhờ giá trị gia tăng bền vững. Theo Knight Frank, bất động sản có yếu tố cảnh quan sông nước có giá trị cao hơn đáng kể so với các loại hình nhà ở thông thường.

Tại London, dữ liệu của Savills cho thấy, người mua sẵn sàng trả giá cao hơn 19% cho căn hộ nằm trong phạm vi khoảng 100 m tính từ sông Thames. Ở New York, các căn có tầm nhìn mặt nước cũng được định giá cao hơn so với sản phẩm cùng khu vực. Điều này phản ánh cả nhu cầu ở thực lẫn kỳ vọng đầu tư.

Các căn hộ ven sông Hudson tại New York được giới thượng lưu săn đón. Ảnh: Cityrealty

Tại Việt Nam, các dự án ven sông cũng trở thành lựa chọn nổi bật, nhất là những thành phố có lợi thế cảnh quan. Ở Đà Nẵng, khu vực bờ sông Hàn được xem là điểm nhấn và trục kết nối du lịch - dịch vụ của thành phố.

Trong đó, dự án Capital Square có lợi thế vị trí lõi trung tâm, giữa cầu sông Hàn và cầu Rồng, trên trục Ngô Quyền giao với các tuyến Nguyễn Công Trứ và Trần Hưng Đạo. Từ đây, cư dân có thể di chuyển nhanh đến trung tâm hành chính, bãi biển, điểm tham quan, cũng như hệ thống tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại. Vị trí ven sông giúp không gian sống thoáng đãng, đón gió, đồng thời vẫn gắn với nhịp sống đô thị.

Capital Square sở hữu lợi thế vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: CĐT

Trong tổng thể dự án, phân khu Capital State được định hướng thành trung tâm thương mại - tài chính, kỳ vọng thu hút dòng tiền và tạo thêm cơ hội khai thác cho thuê. Tâm điểm của phân khu này là tòa Kings Place. Phía trước tòa là tuyến phố thương mại Park Boulevard, trung tâm Grand Central Mall kế bên còn phía sau là quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m2.

Bên trong dự án, các tiện ích phục vụ sinh hoạt và giải trí được bố trí từ khối đế đến tầng cao như bể bơi khoảng 500 m2, sân chơi trẻ em, sân thể thao, quán cà phê, nhà hàng... nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực đồng thời hỗ trợ khai thác lưu trú ngắn - dài hạn.

Yếu tố pháp lý lâu dài, vị trí ven sông, tiện ích phong phú và kết nối giao thông nhiều lớp được xem là những điểm nổi bật của Capital Square, tạo sự quan tâm với nhóm khách mua vừa ở vừa cho thuê. Với các dự án nằm trên trục du lịch - dịch vụ, khả năng khai thác công suất phòng thường phụ thuộc vào hạ tầng kết nối, nguồn cầu từ khách công tác - du lịch và hệ tiện ích xung quanh.

Song Anh