Lợi thế không gian kết nối thiên nhiên tại Vạn Phúc City

Vạn Phúc City có ba mặt giáp sông, hệ sinh thái tiện ích tích hợp, hình thành không gian sống gắn với thiên nhiên và hưởng lợi từ hạ tầng khu Đông TP HCM đang hoàn thiện.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP HCM ngày càng thu hẹp, đặc biệt là quỹ đất ven sông, các khu đô thị có lợi thế tự nhiên nổi bật dần trở nên khan hiếm. Yếu tố mặt nước trong cấu trúc đô thị hiện đại vừa mang lại giá trị cảnh quan, góp phần cải thiện vi khí hậu, tạo nên "biên giới tự nhiên" giúp định hình không gian sống biệt lập và riêng tư

TP HCM phát triển dọc theo hệ thống sông Sài Gòn và kênh rạch, song phần lớn quỹ đất ven sông đã khai thác trong nhiều năm qua. Những khu vực còn lại thường có diện tích nhỏ hoặc không đủ điều kiện để phát triển thành đô thị quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, dự án có diện tích hàng trăm ha và ba mặt giáp sông như Vạn Phúc City được xem là lợi thế đặc biệt trên thị trường.

Theo đại diện chủ đầu tư, vị trí bán đảo giúp hình thành không gian sống thoáng đãng, có sự tách biệt tương đối với khu dân cư lân cận. Yếu tố này góp phần tạo môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị, phù hợp với nhu cầu an cư dài hạn của nhiều nhóm khách hàng.

Vạn Phúc City có ba mặt giáp sông. Ảnh: Dai Phuc Group

Vạn Phúc City được quy hoạch theo định hướng đô thị hoàn chỉnh, với quy mô dân số dự kiến khoảng 45.000 cư dân. Mô hình phát triển hướng đến việc tích hợp không gian ở, làm việc và hệ thống tiện ích nội khu. Quy mô này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ.

Danh mục sản phẩm tại dự án đa dạng, gồm nhà phố, biệt thự, shophouse, căn hộ chung cư và đất nền cho thấy chiến lược phát triển đa lớp cư dân, từ gia đình trẻ đến nhóm khách hàng cao cấp. Sự đa dạng này còn giúp hình thành cộng đồng dân cư có tính kết nối và hoạt động thương mại nội khu sôi động, thay vì là khu ở đơn thuần.

Hệ thống trường học, công viên, trung tâm thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng được quy hoạch đồng bộ. Cách phát triển này phù hợp với xu hướng đô thị tích hợp, trong đó cư dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm cũ mà có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu sinh hoạt trong bán kính gần.

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, vị trí của Vạn Phúc City còn gắn với trục quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP HCM với Bình Dương (cũ) và các tỉnh công nghiệp. Chủ đầu tư đánh giá, khi khu vực TP Thủ Đức (cũ) được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ cao, các khu đô thị nằm trên trục giao thương chiến lược càng có dư địa phát triển dài hạn.

Trong những năm gần đây, hạ tầng khu Đông TP HCM tiếp tục được nâng cấp thông qua các tuyến vành đai, cao tốc và metro. Quá trình hoàn thiện hạ tầng góp phần điều chỉnh lại mặt bằng giá trị bất động sản khu vực. Đô thị có quy hoạch rõ ràng và quỹ đất ven sông rộng như Vạn Phúc City có thể hưởng lợi từ xu hướng này.

Dự án do Tập đoàn Bất động sản Đại Phúc phát triển và định hướng theo chiến lược dài hạn. Theo chủ đầu tư, trong chu kỳ thị trường biến động, các tài sản gắn với yếu tố khan hiếm và giá trị sử dụng thực thường duy trì mức quan tâm ổn định. Bất động sản ven sông trong các khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân được đánh giá cao nhờ môi trường sống và khả năng khai thác thương mại. Khi thành phố ngày càng mở rộng và mật độ xây dựng gia tăng, những khu đô thị bán đảo ven sông có quy hoạch bài bản sẽ đóng vai trò như các "lá phổi xanh", điểm cân bằng cho toàn khu vực.

Bên cạnh khu đô thị bán đảo ven sông Vạn Phúc City, thị trường còn ghi nhận sự hiện diện của The Global City, khu đô thị cao cấp rộng 117 ha tại phường An Phú do Masterise Homes phát triển, hay Vinhomes Green City tại Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Các đại đô thị quy mô lớn thể hiện xu hướng phát triển "thành phố trong thành phố" đang trở thành chiến lược dài hạn, cho thấy giá trị không chỉ đến từ từng sản phẩm riêng lẻ mà từ tổng thể quy hoạch, hạ tầng và cộng đồng cư dân được hình thành theo thời gian.

Hoàng Đan