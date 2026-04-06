Lợi thế khai thác thương mại tại The Infinity Phú Quốc

The Infinity nằm trên trục giao thông chính tại Phú Quốc với 218 căn shophouse, dễ dàng đón dòng khách tự nhiên, phù hợp nhiều mô hình kinh doanh.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong khai thác thương mại, yếu tố vị trí và công năng mang tính quyết định tới hiệu quả vận hành.

Về vị trí, The Infinity thuộc Meyhomes Capital Phú Quốc, nằm trên trục DT975 - tuyến giao thông kết nối các điểm đến trọng yếu tại Phú Quốc. Vị trí này giúp dự án đón lượng khách tự nhiên, đặc biệt trong bối cảnh APEC dự kiến diễn ra, kéo theo dòng khách quốc tế, chuyên gia và doanh nhân có mức chi tiêu cao.

The Infinity tọa lạc trên trục DT975 với lượng khách dồi dào. Ảnh phối cảnh: The Infinity

Trục DT975 rộng 62 m, quy mô 10 làn xe và 2 làn metro, kề cận ga Metro số 4, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều mô hình kinh doanh. Nhóm F&B (ẩm thực, cà phê) có thể khai thác khách lẻ và khách đoàn, trong khi bán lẻ, showroom hay lưu trú tận dụng lợi thế tiếp cận và nhận diện trên trục đường lớn.

Không chỉ đóng vai trò "điểm đón khách", tuyến đường này còn góp phần kết nối các tiện ích như trung tâm hội nghị APEC, bệnh viện APEC, ga Metro số 4, sân bay quốc tế Phú Quốc, Bãi Khem... Hạ tầng liên kết giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, đưa The Infinity trở thành một "điểm thu" trong chuỗi giá trị du lịch – thương mại.

The Infinity là bất động sản vừa có thể ở, vừa có thể kinh doanh. Ảnh phối cảnh: The Infinity

Bên cạnh vị trí, yếu tố thiết kế góp phần quyết định hiệu quả khai thác. Dự án gồm 218 căn shophouse với mô hình "vừa ở - vừa kinh doanh", cao 3-5 tầng, diện tích 104-325,85 m2. Mỗi căn có thể phân tầng công năng: tầng trệt kinh doanh, tầng giữa làm văn phòng hoặc studio, tầng trên khai thác lưu trú ngắn hạn. Cấu trúc này giúp tối ưu công suất sử dụng và tạo "đa dòng tiền", giảm phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Mặt tiền rộng 6,5-7,5 m tăng khả năng nhận diện, hỗ trợ trưng bày và thu hút khách, tương tự một "billboard tự nhiên" vận hành liên tục. Nhờ đó, The Infinity phù hợp với nhiều ngành hàng như: nhà hàng, cà phê, showroom, văn phòng hay lưu trú. Các mô hình giải trí về đêm như bar, pub, billiard cũng mở rộng khả năng khai thác, đáp ứng xu hướng tiêu dùng trải nghiệm.

The Infinity là một "điểm thu" trong chuỗi giá trị du lịch - thương mại đang được kích hoạt. Ảnh phối cảnh: The Infinity

Đại diện dự án cho biết các kịch bản kinh doanh có thể kết hợp linh hoạt, giúp tối đa hiệu suất tài sản. Điều này tạo khác biệt cho bất động sản thương mại - nơi giá trị không chỉ đến từ tăng giá mà còn từ dòng tiền ổn định.

Dư địa tăng trưởng của dự án không chỉ gắn với APEC mà còn đến từ xu hướng phát triển dài hạn của Phú Quốc như một điểm đến quốc tế. Khi lượng khách duy trì ổn định, các tài sản có vị trí chiến lược và khả năng khai thác tốt được kỳ vọng gia tăng giá trị trong tương lai.

Hải My