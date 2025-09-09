Lợi thế giúp Tây Hồ Tây thành điểm đến của dòng vốn bất động sản

Hạ tầng giao thông mở rộng, định hướng trở thành trung tâm hành chính, ngoại giao mới của Thủ đô cùng mạng lưới metro theo quy hoạch giúp Tây Hồ Tây thu hút dòng vốn bất động sản.

Trên thế giới, việc xây dựng các trung tâm hành chính mới như Putrajaya của Malaysia hay Sejong của Hàn Quốc góp phần tạo ra những cú hích đa chiều tới thị trường bất động sản khu vực. Tại Việt Nam, sau khi được phê duyệt trở thành khu liên cơ hành chính liên ngành cùng trụ sở đại sứ quán, Tây Hồ Tây đang đứng trước cơ hội trở thành cực phát triển mới ở phía Tây Bắc Thủ đô.

Về hạ tầng, khu vực được bao quanh bởi các trục vành đai (Võ Chí Công - vành đai 2, Phạm Văn Đồng - vành đai 3, Nguyễn Văn Huyên kéo dài - vành đai 2,5), các tuyến hướng tâm như đại lộ Tây Thăng Long, cùng kế hoạch các tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi). Trong đó tuyến metro số 2 được khởi công vào tháng 10 tới được xem là đòn bẩy đầu tiên.

Phối cảnh dự án căn hộ cao cấp với hạ tầng hoàn thiện tại Tây Hồ Tây. Ảnh: JS

Bên cạnh đó, theo Quyết định 423 của Thủ tướng Chính phủ, sau giai đoạn chuẩn bị, các hạng mục di dời, xây dựng trụ sở mới của các bộ, ban, ngành sẽ được triển khai theo lộ trình đến năm 2030. Khi mạng lưới giao thông và cơ quan hành chính được bổ sung, việc đi lại của cư dân và chuyên gia dự kiến rút ngắn, qua đó dự báo nhu cầu ở thực lẫn thuê ở phân khúc trung - cao cấp gia tăng. Nhiều chuyên gia cho rằng, các căn hộ cao cấp với các tiện ích đồng bộ cùng không gian sống tiện nghi và riêng tư sẽ được ưu tiên.

Nhu cầu này được cộng hưởng bởi sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp công nghệ, tài chính - thương mại và trung tâm R&D trong khu vực như Samsung R&D, LG R&D, Tập đoàn Lotte, Tập đoàn Takashimaya, giúp thị trường cho thuê duy trì tỷ lệ khai thác ổn định.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung của khu vực được nhiều chuyên gia đánh giá ngày càng hạn chế. Theo bảng giá đất điều chỉnh cuối năm ngoái, Tây Hồ Tây tiếp tục là khu đô thị có giá đất cao nhất Hà Nội, với hơn 113 triệu đồng mỗi m2, tăng 225%. Chưa kể, quỹ đất sạch tại khu vực ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, các dự án mới khi ra hàng thường thu hút sự chú ý nếu đáp ứng đồng thời ba tiêu chí: vị trí kết nối, pháp lý rõ ràng và hệ tiện ích vận hành. Đơn cử, dự án Jade Square trên trục Nguyễn Đình Tứ, liền kề đường vành đai 3 (Phạm Văn Đồng).

Jade Square sở hữu tọa độ kết nối với hệ tiện ích ngoại khu đa dạng. Ảnh: JS

Từ vị trí này, cư dân kết nối nhanh tới các tiện ích trong khu vực như: các công viên lớn (Hòa Bình, Ngoại giao đoàn, Starlake), trường học quốc tế (Liên cấp Đoàn Thị Điểm, UNIS, Hanoi Academy, Pascal, Newton...), bệnh viện (Phương Đông, Nam Thăng Long) và các trung tâm thương mại sầm uất (Mega market Thăng Long, Lotte Mall Tây Hồ) ...

Hệ tiện ích nội khu của dự án gồm quảng trường, bể bơi nước nóng, sân pickleball, sân bóng rổ, khu thể thao ngoài trời, khối đế thương mại, phòng đa năng, phòng gym... giúp cư dân vận động, thư giãn để tái tạo sức lao động và kết nối cộng đồng. Các khu vực như thiền - yoga, góc thư giãn, đường đá massage chân... cũng hỗ trợ cư dân cân bằng sức khỏe thân - tâm - trí.

Hệ tiện ích chú trọng chăm sóc thân - tâm - trí của Jade Square. Ảnh: JS

Chủ đầu tư cho biết, dự án có pháp lý minh bạch cùng chính sách bán hàng linh hoạt. Đồng hành cùng chủ đầu tư là Việt Á Bank với những gói giải pháp hỗ trợ tài chính có thời gian vay lên đến 50 năm và tỷ lệ vay 85%. Khách hàng chuẩn bị 15% vốn ban đầu là đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và được hỗ trợ miễn lãi trong 2 năm đầu.

Dự án đã đủ điều kiện bán hàng, hứa hẹn mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư muốn sở hữu một nơi an cư hay tích lũy tài sản có giá trị bền vững khu Tây Hồ Tây.

