Lợi thế đầu tư kép tại nhà phố Vinhomes Golden City

Nhà phố diện tích 63 m2 tại Vinhomes Golden City được định vị vừa để ở, vừa khai thác kinh doanh, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm đa công năng.

Theo dữ liệu quý III/2025 của Batdongsan, giá rao bán căn hộ tại Hải Phòng đạt trung bình khoảng 61 triệu đồng mỗi m2. Ở các khu vực trung tâm như Hồng Bàng, Lê Chân, mức giá thực tế tại nhiều dự án cao hơn, căn hộ diện tích khoảng 100 m2 có tổng giá phổ biến từ 7 tỷ đồng.

Trong khi đó, dòng nhà phố diện tích đất 63 m2 tại dự án Vinhomes Golden City, thuộc Dương Kinh, được chào bán với giá 5-6 tỷ đồng mỗi căn. Sản phẩm có quy mô xây dựng 4 tầng, diện tích sử dụng hơn 200 m2.

Nhà phố 63 m2 của Vinhomes Golden City có giá từ 5 đến 6 tỷ đồng mỗi căn. Ảnh: Vinhomes

Theo chủ đầu tư, nếu quy đổi theo diện tích sàn sử dụng, đơn giá trên mỗi m2 của nhà phố tại dự án thấp hơn nhiều so với dòng sản phẩm căn hộ. Ngoài không gian ở, người mua còn sở hữu quỹ đất gắn liền với căn nhà, yếu tố thường được xem là nền tảng tích lũy giá trị dài hạn của bất động sản thấp tầng.

Về tài chính, Vinhomes áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 36 tháng, với hạn mức vay tới 80% giá trị quyền sử dụng đất và phần thương mại (gồm VAT). Nhờ đó, người mua có thể tiếp cận sản phẩm với vốn ban đầu từ khoảng 1,2 tỷ đồng, giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chiết khấu thêm 4,5% cho sản phẩm liền kề và 5,5% cho biệt thự. Khách ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trong thời gian từ 1/2 đến 28/2 còn có cơ hội nhận quà tặng vàng với giá trị quy đổi tối đa khoảng 50 triệu đồng.

Ngày 7/2, sự kiện tri ân khách hàng kết hợp bốc thăm trúng thưởng dự kiến tổ chức tại văn phòng bán hàng dự án ở Dương Kinh, giới thiệu thêm các chương trình ưu đãi dành cho người quan tâm.

Diện tích lớn, công năng linh hoạt của nhà phố. Ảnh: Vinhomes

Lợi thế kép của sản phẩm nằm ở khả năng sử dụng linh hoạt. Với cấu trúc nhà phố nhiều tầng, tầng trệt có thể bố trí cửa hàng, văn phòng nhỏ hoặc dịch vụ cá nhân; các tầng trên linh hoạt cho thuê lưu trú hoặc làm không gian làm việc, song song với không gian sinh hoạt gia đình.

Dự án được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp, với hệ thống tiện ích nội khu như công viên, mặt nước, khu thể thao và dịch vụ thương mại. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, tổng diện tích cây xanh và mặt nước khoảng 41 ha cùng hàng trăm hạng mục tiện ích. Mật độ tiện ích cao được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ và cho thuê trong nội khu.

Vinhomes Golden City sở hữu loạt tiện ích cao cấp, 41 ha cây xanh và mặt nước với 5 công viên đa dạng chủ đề. Ảnh: Vinhomes

Khu vực Dương Kinh - nơi dự án tọa lạc hưởng lợi từ các định hướng phát triển hạ tầng và kinh tế ven biển phía Nam thành phố như khu kinh tế ven biển, vành đai 2, cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... Khi kết nối giao thông liên vùng cải thiện, nhu cầu ở kết hợp kinh doanh tại các khu đô thị mới như Vinhomes Golden City có thể gia tăng, tạo thêm dư địa cho loại hình nhà phố đa công năng.

Song Anh