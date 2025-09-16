Lợi thế của sân chơi Vietnam iContent 2025

Vietnam iContent 2025 có sự ủng hộ mạnh mẽ của cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, được kỳ vọng trở thành sân chơi, đưa các chiến dịch truyền thông có ích đến cộng đồng.

Sau mùa đầu tạo dấu ấn khi tập hợp, kết nối nhà sáng tạo nội dung số với nhà nước, nhãn hàng, nền tảng và đại lý quảng cáo, Vietnam iContent 2025 được kỳ vọng lớn hơn: trở thành sân chơi, nơi triển khai các chiến dịch truyền thông có ích cho cộng đồng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để chuẩn bị cho loạt hoạt động hiệu quả hơn vào 2026. Đăng ký đề cử Vietnam iContent Awards 2025 tại đây

Tại lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, đại diện ban tổ chức chỉ ra thuận lợi lớn nhất của chương trình là sự đồng hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều Bộ, ngành các cấp. Nhiều đơn vị truyền thông, quảng cáo cũng theo sát sự kiện. Bên cạnh đó, loạt nền tảng quốc tế như Meta, TikTok cam kết tham gia với đa hoạt động thiết thực, tăng tính lan tỏa.

Mùa hai xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, đặt mục tiêu quảng bá giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc. Chủ đề tạo điểm tựa quan trọng giúp sự kiện có sức hấp dẫn rộng rãi với cộng đồng sáng tạo lẫn công chúng.

Ngoài các hoạt động tôn vinh, năm nay chương trình có nhiều đổi mới như triển lãm, tọa đàm, workshop, không gian trải nghiệm và phiên livestream gây quỹ cộng đồng. Những hoạt động này tạo điều kiện để nhà sáng tạo học hỏi, kết nối và thể hiện trách nhiệm xã hội.

"Vietnam iContent không chỉ là giải thưởng, mà trở thành diễn đàn để sáng tạo nội dung gắn với giá trị văn hóa, đóng góp cho cộng đồng," đại diện ban tổ chức cho hay.

Đại diện ban tổ chức Vietnam iContent tại sự kiện ở Hà Nội chiều 10/9. Ảnh: Tùng Đinh

Bên cạnh thuận lợi, Vietnam iContent cũng đối diện loạt thách thức. Không ít KOL, KOC tỏ ra e ngại trước các quy định mới về quảng cáo, thương mại điện tử, nội dung trên mạng xã hội. Một số chưa nắm vững nguyên tắc minh bạch khi livestream, review, đặc biệt là việc phải công khai thông tin quảng cáo.

Gần đây, một số cá nhân bị xử phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự vì quảng cáo sai sự thật. Điều này cho thấy, bên cạnh tôn vinh sáng tạo, Vietnam iContent cần tiếp tục đóng vai trò "trường học pháp luật", giúp nhà sáng tạo hiểu rõ và tuân thủ quy định.

Một thách thức khác là chất lượng sản phẩm sáng tạo. Thị trường nội dung số hiện có không ít sản phẩm chạy theo xu hướng "câu view", thiếu chiều sâu, thậm chí gây tác động tiêu cực. Trong bối cảnh cạnh tranh về tốc độ đưa tin, không phải ai cũng có đủ nguồn lực để đầu tư bài bản vào thiết bị, kỹ thuật hay ý tưởng.

Từ thực tế trên, Vietnam iContent ngoài khuyến khích sáng tạo mới, còn khẳng định giá trị "nội dung sạch, có ích", vừa tạo hiệu ứng cộng đồng, vừa giữ niềm tin nơi khán giả và nhãn hàng.

Trả lời VnExpress, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhấn mạnh nếu tuân thủ pháp luật, làm việc có ích cho cộng đồng, nhà sáng tạo không chỉ được hỗ trợ mà còn có cơ hội được vinh danh. Ban tổ chức Vietnam iContent cũng lên chiến lược, tiêu chí cụ thể để vinh danh nhân vật xứng đáng, góp phần đưa nội dung sạch đến công chúng mọi miền tổ quốc.

Cùng với đó, kiểm soát tin giả, nội dung sai lệch trên không gian mạng tiếp tục là áp lực lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nền tảng và chính cộng đồng sáng tạo.

"Bước vào năm thứ hai, Vietnam iContent mang theo nhiều kỳ vọng: từ một giải thưởng vinh danh, nay trở thành diễn đàn kết nối, giáo dục, thúc đẩy sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội. Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, nền tảng và cộng đồng sáng tạo, sự kiện mong tạo ra môi trường lành mạnh, nơi ý tưởng mới không chỉ bùng nổ mà còn đi đôi với chuẩn mực pháp lý và văn hóa", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Vietnam iContent 2025 kỳ vọng tạo sân chơi có ích cho cộng đồng Toàn cảnh lễ ra mắt Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 hôm 10/9. Video: Văn Ngọc - Yên Chi

Vietnam iContent Awards 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Sự kiện xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), có quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn. Với 10 giải cho ba hạng mục, ban tổ chức nhận đề cử ngày 4-25/9, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Hiếu Châu